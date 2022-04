I Marts kunne man i B.T. læse, hvordan Jacob Bundsgaard (S) først havde frasagt sig et 150.000 kroners honorar som formand for Aarhus Havn for efterfølgende at takke ja.

Nu viser det sig, at Aarhus-borgmesteren forsøgte at få byrådet til at godkende et formandshonorar på 250.000 kroner.

Det fortæller Lokalavisen Aarhus.

Baggrunden for, at Jacob Bundsgaard pludselig vender på en tallerken i forhold til formandshonoraret er, at han i tre år har stået i spidsen for KL.

Den post videregav han i marts til Kalundborgs Martin Damm (V), hvilket betyder, at han i stedet valgte at sige ja tak til de 150.000 kroner, der følger, når man er formand for Aarhus Havn.

Og nu viser det sig så, at han rent faktisk ønsker, det tal er 250.000 kroner.

Hvad tænker du om, at man som borgmester siger ja til at modtage honorar for sit bestyrelsesarbejde?

Overfor TV 2 Østjylland forklarede Jacob Bundsgaard i marts, at han valgte at frasige sig honoraret, da hans samlede lønpakke som borgmester og formand for KL simpelthen blev for høj.

»Principielt er mit synspunkt, at man skal have en hyre for det arbejde, man laver – herunder også bestyrelsesarbejde. I forhold til honoraret som bestyrelsesformand for havnen, fandt jeg dog, at min lønpakke i kombination med posten som formand for KL samlet blev for høj,« udtalte Jacob Bundsgaard (S) i et skriftligt svar til TV 2 ØSTJYLLAND.

»Og jeg synes ikke, at vi i Aarhus Kommune skal være lønførende. Derfor frasagde jeg mig honoraret, men da jeg fra den her uge ikke længere er KL-formand, har jeg valgt at tage imod det honorar, et enigt byråd står bag.«

Som borgmester i Aarhus Kommune tjener Jacob Bundsgaard 1.217.914 kroner om året. Hidtil har han samtidig fået 583.328 kroner som formand for KL.

Men den post er altså nu givet videre. Han fortsætter i rollen som næstformand, hvilket han får 291.664 kroner for.

Det giver ham altså en samlet indkomst på over 1.500.000 kroner om året. Dertil skal der lægges honoraret på 150.000 kroner.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Jacob Bundsgaard.