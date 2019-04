Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, Ninna Hedeager Olsen fra Enhedslisten, er fortsat sygemeldt, efter at en voldtægt muligvis har fundet sted i borgmesterens lejlighed i forbindelse med en privat fest.

»Ninna er stadig sygemeldt, og vi kan ikke sige noget om et tidsperspektiv på en sygemelding,« lyder det i et svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen til B.T.

Dermed står forvaltningen stadig uden en borgmester i en yderst turbulent tid.

For kort tid siden blev de to øverste direktører, Pernille Andersen og Torben Gleesborg, fyret efter en lang række skandalesager, herunder sagen om fortovsordningen.

Boligejere har betalt op mod ti gange for meget for renhold af fortovene. Ifølge en advokatrapport har de to direktører vildledt det politiske udvalg om sagen.

Efter fyringen af de to direktører meddelte Ninna Hedeager Olsen for to uger siden i et Facebook-opslag, at hun ville holde en pause.

Beslutningen kom, efter en mand blev beskyldt for at voldtage en kvinde under en fest i borgmesterens lejlighed. Manden nægter sig skyldig.

Tidligere tirsdag kom det så frem på et retsmøde, at Ninna Hedeager Olsen har forklaret til politiet, at den sigtede mand samme nat også tog på hende - blandt andet på brystet - mens hun lå og sov i et værelse i forbindelse med festen.

Hun sygemeldte sig 7. april.

Da Enhedslistens hovedbestyrelse to dage efter Ninna Hedeager Olsens sygemelding skulle tage stilling til, om der skulle vælges en afløser, lød meldingen, at en vikar ikke var nødvendig.

‘Vi forventer, at hun vender hurtigt tilbage, og mener derfor ikke, at det er nødvendigt lige nu,’ lød det fra bestyrelsesmedlem for Enhedslisten i København Maria Nielsen.