I Ishøj Kommune er coronasmitten på ingen måde under kontrol.

Ekstremt mange er smittede, og det skyldes én enkelt fest i København, hvor op imod 300 personer har deltaget. I hvert fald hvis du spørger Ishøjs borgmester, Ole Bjørnstorp fra Socialdemokratiet.

»Sandsynligvis har borgere fra Ishøj deltaget i festen i København og taget smitten med tilbage. Det er nok omkring 14 dage siden, festen blev afholdt. Det er den information, vi har. De fleste smittede i kommunen deltog i den fest,« siger Ole Bjørstorp til Berlingske.

Faktisk har Ishøj landets højeste smittetal.

I kommunen er der hele 267 smittede pr. 100.000 indbygger. Det viser tal fra Statens Serum Institut. Det betyder samtidig, at kommunens smittetal ligger over bekymringsgrænsen, der ligger på 20 personer.

Og det voldsomme udbrud af smitte i Ishøj skulle altså skyldes en fest i København, hvor rigtig mange danskere med pakistansk baggrund skulle have deltaget.

En festdetalje, der har fået Ole Bjørstorp til at tage fat i kommunens imamer, så de kan gøre opmærksom på coronavirussen under fredagsbønnen fredag, og fået borgmesteren til at kontakte den pakistanske forening i Ishøj.

Med den hjælp håber borgmesteren, at den nødvendige viden omkring corona vil blive bredt mere ud.

Det er dog ikke i Ishøjs pakistanske miljø, at der er flest smittede i øjeblikket. I stedet er det etniske danske skolebørn og deres familier, der er smittede. Om det skyldes, at de er blevet smittet af mennesker, der har været til festen, ved borgmesteren ikke.

Københavns Kommune kan dog hverken be- eller afkræfte, at en fest i København skulle være skyld i det høje smittetal i Ishøj.

Men uanset er situationen i Ishøj ikke for sjov. Københavns Vestegns Politi har kaldt situationen meget alvorlig, og derfor vil de være særligt opmærksomme i Ishøj med at sørge for, at restriktionerne bliver overholdt.

Netop på grund af det omfattende smitteproblem i Ishøj, ønsker Ole Bjørstorp, at der tages tungere tiltag i brug mod corona.

For restriktionen om, at barer, cafeer og restauranter skal lukke kl. 22.00 betyder nemlig ikke så meget i Ishøj. Ifølge borgmesteren har kommunen egentlig ikke så mange af disse, så det er ikke der, problemet er.

I stedet så borgmesteren gerne, at man bærer mundbind, hvis man vil handle i byens lukkede bymidte. Det vil altså betyde, at der skulle bæres mundbind i alle butikker. Dette er dog ikke et krav ifølge de nye tiltag fra regeringen.