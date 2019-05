På Frederiksberg har både borgmesteren og flere borgere fået nok.

I den ellers så fredsommelige hovedstadskommune skeler flere borgere i Facebook-gruppen 'Vi der holder af Frederiksberg' nu misundeligt til omegnskommunen, København. Og det er i sig selv lidt opsigtsvækkende.

I København er det forbundet med en vis økonomisk risiko at tage en cykeltur gennem en af hovedstadens grønne oaser, Kongens Have.

Et skilt advarer ved indgangen de tohjulede gæster om, at de risikerer en bøde på 1.000 kroner, hvis de ikke hopper af jernhesten eller el-løbehjulet.

Men få kilometer væk i Frederiksberg Have og Søndermarken er det ganske vist også forbudt at cykle - men det koster ikke 1.000 kroner at trodse reglementet.

Alle tre parker ejes af staten og drives af Slots- og Kulturstyrelsen.

Og derfor burde reglerne være de samme, mener mere end 200 borgere i Facebook-gruppen.

Ida Holst kalder Søndermarken for 'rædselsfuld hvad cykler angår' - og det er kun blevet værre de sidste 10 år, skriver hun.

Mener du, at det bør være tilladt at cykle i parkerne?

'Hvis man siger noget, får man bare fingeren. Selv folk med børn er ubehøvlede. Det må være kedeligt at være så selvoptaget. Man får altså flere oplevelser, hvis man er smilende og imødekommende, men det er åbenbart blevet svært for alt for mange.'

Flere andre bakker hende op. Og nu har borgernes bekymring også fået kommunens nytiltrådte borgmester, Simon Aggesen (K), til at reagere. Han har spurgt, om vagterne i parkerne kan få bemyndigelse til at udstede bødeforlæg.

»Det er vigtigt, at der er steder i byen, som foregår på fodgængernes præmisser. Der skal være plads til ro og fordybelse, og det er der i Frederiksberg Have og Søndermarken, og det skal der blive ved med at være. Derfor synes jeg, at det er vigtigt at sætte fokus på, og det er også grunden til, at jeg reagerede på opslaget,« siger Simon Aggesen til Berlingske.

Avisen har spurgt Slots- og Kulturstyrelsen, og herfra lyder det, at der ikke er aktuelle planer om at indføre bødestraf for at cykle i Frederiksberg Have og Søndermarken - men at det kan blive nødvendigt i fremtiden.