En æra er slut for Tønders borgmester Henrik Frandsen.

Han har valgt at sætte sin gård og tilhørende 132 hektar jord til salg efter at have boet på adressen siden 1985. Og han vil have et tocifret millionbeløb for det.

Det skriver JydskeVestkysten, som kan oplyse, at gården kan købes for den nette sum af 21.900.000 kroner.

Borgmesteren og hans hustru traf beslutningen for et halvt år siden, hvor de afsøgte mulighederne lokalt.

Da det dog ikke gav pote, har de nu valgt at oprette en salgsannonce.

Ifølge ejendomsmægleren, Hans Henrik Christensen fra Vojens, er det en meget attraktiv ejendom, der nu er kommet på markedet.

»Det dokumenteres også af den interesse, som vi oplever. Det er en ejendom med en fantastisk arrondering, hvor al jord på nær ni hektar er samlet i en blok,« siger han og fortsætter:

»Den vil en køber godt køre et stykke vej for. Der er et supergodt stuehus, samt gode avls- og lagerbygninger. Den ligger ud til en stor vej og er let at komme til.«