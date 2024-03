Køges borgmester, Marie Stærke (S), er nu kommet til tasterne, efter sagen fra Borup Skole.

En sag, hvor elever helt ned til seksårs alderen ifølge TV 2 og Sjællandske Nyheder er blevet udsat for seksuelle overgreb, trusler med kniv og vold med et jernrør.

Og sagen er ifølge borgmesteren »helt igennem tragisk sag.«

»Det er med stor bekymring, jeg har læst historierne fra Borup skole. Beretningerne gør enormt stort indtryk på mig og jeg tager hele situationen ekstremt alvorligt,« skriver hun i et opslag på Facebook.

Hun understreger, at den slags sager skal tages »meget alvorligt,« men påpeger også, at det må respekteres, at de ikke har mulighed for at dele personfølsomme oplysninger.

»Jeg har en klar forventing om, at kommunens fagfolk og skolens ledelse har ageret på de bekymrende henvendelser og indberetninger, vi har fået. Forvaltningen er på baggrund af beretningerne i medierne ved at gennemgå alle henvendelser og indberetninger for at se, om der er noget, vi har overset,« skriver hun videre.

Hun erkender også, at noget kunne tyde på, at en del af opfølgningen på sagerne, som forvaltningen og ledelse kender til, kunne være håndteret bedre overfor resten af forældregruppen og øvrige elever.

»Vi følger fra politisk hold sagen tæt og vil løbende vurdere håndteringen af situationen. Jeg kan desværre ikke sige mere lige nu. Men vid at sagen har min allerstørste bevågenhed,« afslutter hun.

Kommunen har nu er sat flere handlinger i værk.

»Vi har indkaldt alle forældre i indskolingen til et møde, hvor vi vil fortælle om de handleplaner, vi sætter i værk, og om de tilbud, vi kan give forældrene,« lyder det i et svar fra kommunen.