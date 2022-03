Planerne om en ny tandlægeuddannelse i Hjørring er på vej til at blive droppet.

Det fortæller P4 Nordjylland.

Som det ser ud nu, er tandlægeuddannelsen ikke med i aftalen om udflytningen af uddannelser, som partierne bag aftalen mødes for at underskrive i næste uge.

»Jeg synes ikke, det er i orden. Der var masser af hurraord og skåltaler og store overskrifter, da de her planer blev lanceret, og nu får man en fornemmelse af, at den stille og roligt forsvinder ud af bagdøren. Det er ikke i orden,« siger borgmester i Hjørring Kommune, Søren Smalbro (V), der ikke vidste noget om sagen, før P4 Nordjylland kontaktede ham i morges.

Få flere nyheder fra Aalborg

Kære læser Mit navn er Mette Rask Bentzen, og jeg er redaktør for B.T. Aalborg. Vi er otte journalister, der fra det centrale Aalborg dækker byen både kærligt og kritisk. Vi jubler med, når AaB eller Aalborg Håndbold henter sejre, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til på Vesterbro 51-53, og vi vil gerne høre fra dig! Hvad mener du, der mangler at blive sat fokus på i Aalborg? Skriv til os på: tipaalborg@bt.dk Følg os på Facebook her: B.T. Aalborg og på vores Instagram-profil, B.T. Aalborg

Det er undervisningsordfører fra Venstre, Ulla Tørnes, der har løftet sløret for, at uddannelsen alligevel ikke kommer til Hjørring.

»Vi har svært ved at besætte ledige stillinger, og det er velkendt, at hvis man har en uddannelse i et område, så er det nemmere at få besat stillingerne. Jeg føler en form for afmagt. Det er for lavt,« lyder det fra Søren Smallbro (V), der videre siger, at der nu kan opstå situationer, hvor folk skal rejse langt for at få ordnet bisserne.

Allerede i januar råbte tandlægeforeningen vagt i gevær, fordi børn og unge i Hjørring risikerer at vente op til halvandet år mellem deres tandlægetjek.

Aalborg Universitet har tidligere sagt, at der ikke var nok penge til driften af uddannelsen, og det er også derfor, uddannelsen nu alligevel ikke bliver til noget.

»Så siger jeg som borgmester og borger i det her land, at det regnestykke kunne man have lavet inden skåltalerne. Vi har gjort os tanker om, hvor de studerende skal bo, og vi har gjort os tanker om at lave attraktive studiemiljøer. Og nu lister det ud af bagdøren,« siger Venstre-borgmesteren.

Ifølge aftalen dengang var der afsat 200 millioner kroner til at oprette uddannelsen, mens der var afsat 11 millioner kroner til driften.