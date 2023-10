Udviklingen i priserne for at lave den kunstige halvø Lynetteholmen vækker stor vrede på et borgmesterkontor på Københavns Rådhus.

»Jeg synes, det er grotesk at se, hvordan udgifterne for projektet bare stiger og stiger,« siger teknik-og miljøborgmester Line Barfod fra Enhedslisten.

Lad os her gennemgå den kæmpemæssige prisstigning.

Anlæggelsen af Lynetteholmens ydre omrids – den såkaldte perimeter, der billedlig talt kan ses som kanten på et gigantisk badekar – er opdelt i to faser.

Her er B.T.s historier om Lynetteholmen 31. august 2021: B.T. kan afdække, hvordan støjen ved byggeriet af Lynetteholmen vil ramme hovedstaden.

9. oktober 2021: B.T. skriver, at regningen for Lynetteholmen – stik imod, hvad toppolitikere ellers har meldt ud – kan ende på flere milliarder kroner, som skatteborgerne må betale.

13. november 2021: Tre eksperter siger, at Lynetteholmen slet ikke klimasikrer hovedstaden, som toppolitikere ellers har sagt. Tværtimod.

14. januar 2022: Nu kommer det frem, at Den Blå Planet stopper med at bruge havvand fra Øresund, mens udgravningen til Lynetteholmen er i gang på grund af frygt for forurening og slam.

19. januar 2022: Daværende transportminister Benny Engelbrecht vil kun fortsætte interview, hvis B.T.-journalist bekræfter, at vi har forstået, at Lynetteholmen hviler i sig selv. B.T. påpeger, at der er stor usikkerhed om projektets økonomi.

30. januar 2022: Nu kan B.T. fortælle, at selve byggeriet af Lynetteholmen bliver dyrere end det oprindelige budget. Bare den første lille del af projektet er blevet 197 millioner kroner dyrere end forventet.

5. februar 2022: B.T. skriver, at både Benny Engelbrecht og den tidligere transportminister Ole Birk Olesen erkender, at det langtfra er sikkert, at salg af byggegrunde på Lynetteholmen vil kunne finansiere en ny østlig ringvej, der skal føre trafikken uden om København. Det var ellers en del af det oprindelige projekt, som det blev præsenteret for offentligheden i oktober 2018.

28. marts 2022: B.T. har optaget video, der viser, hvordan skibe dumper slam fra Lynetteholmen i Køge Bugt.

12. maj 2022: B.T. kan nu fortælle, at By & Havn foreslår, at slammen skal bruges sammen med jord til at lave selve den kunstige ø. Men det giver nye udfordringer.

29.oktober 2023: B.T. kan fortælle, at prisen for byggeriet af Lynetteholmen igen er eksploderet.

Fase 1 havde et oprindeligt groft estimeret budget på 300 millioner kroner, men prisen endte i januar 2022 på 497 millioner kroner.

Altså en ekstraregning på næsten 197 millioner kroner.

Senest er det kommet frem, at byggeriet af fase 2 af den kunstige halvø går fra et forventet budget på 1.588 millioner kroner til at koste 2.025 millioner kroner.

Altså 437 millioner kroner mere end først budgetteret. Det er næsten en halv milliard kroner.

»Det er absurd at se. Jeg har nu bedt Økonomiforvaltningen her i kommunen svare på, hvor smertegrænsen går for, hvor meget udgifterne til etableringen kan fortsætte med at stige,« siger Line Barfod.

Enhedslisten har sammen med Alternativet og Nye Borgerlige været modstandere af Lynetteholmen fra starten af.

Det kommer derfor ikke bag på Lars Weiss, der er gruppeformand for Socialdemokratiet i Københavns Kommune, at Line Barfod rasler med sablen, når det gælder Lynetteholmen.

Han henviser til, at By & Havn oplyser, at det er lykkedes at få billigere lån til projektet, end der var forventet.

Her er Lars Weiss, der gruppeformand for Socialdemokratiet i Københavns Kommune og tidligere overborgmester. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Anlægsudgifterne er blevet dyrere, men til gengæld er det billigere at låne pengene, så samlet ender det med et stort rundt nul,« siger Lars Weiss.

Line Barfod, meldingen er, at den stigende pris for byggeriet dækkes af billigere lån, så kan du ikke slukke for alarmen igen?

»Men der bliver jo ved med at komme nye ting, der stiger i pris. Det samlede projekt indebærer jo også havnetunnel og en metro, der skal igennem perimeteren, så der er mange ting endnu, der kan få prisen til at stige,« siger hun og holder fast i sit spørgsmål.

»Jeg holder fast i mit spørgsmål, da jeg synes, det er væsentligt. Det er også spørgsmål om, hvor mange ressourcer, man samlet set vil bruge på det her projekt,« siger Line Barfod.

Lars Weiss, hvor går smertegrænsen for, hvor meget prisen for Lynetteholmen kan stige?

»Det er klart, at hvis der kommer andre uforudsete ting, der gør, at prisen for at anlægge Lynetteholmen stiger, så vil det betyde, at den pris, der er for at deponere overskudsjord ude på Lynetteholmen, den vil stige. Det kan man sige er ligegyldigt for Københavns Kommune, og det koster ikke skatteyderne noget, men det vil betyde, at byggerier i hovedstaden vil blive dyrere,« siger Lars Weiss.

Han erkender, at der i den situation kan komme en grænse for prisstigningen.

»Og uden at kende prisniveauet her meget nøje, så er der jo en grænse for, hvor meget det må koste at komme af med jorden. Så det kan have en ikke-ønskelig effekt, hvis prisen for Lynetteholmen stiger yderligere,« siger gruppeformanden.

Lynetteholmen forventes at være færdigbygget i år 2070. Altså om 47 år.