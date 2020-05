Det skriger til himlen, at regeringen har besluttet, at landets zoologiske haver skal vente med at åbne til fase 3 den 8. juni.

Det mener Frederiksbergs borgmester, Simon Aggesen (C), som bekendt lægger kommune til landets førende zoologiske have, Københavns Zoo.

»Jeg har meget svært ved at forstå, hvorfor den og resten af landets zoologiske haver ikke skal åbne,« siger borgmesteren og fortsætter:

»Jeg forstår ikke, hvorfor storcentrene kan åbne, når de zoologiske have ikke kan, og jeg forstår ikke, at hvorfor vi borgere på Frederiksberg kan gå en tur i Frederiksberg Have, mens vi ikke må komme ind på den anden side af hegnet.«

Simon Aggesen påpeger, at hans skepsis ikke er baseret på, at danskerne skal have mulighed for at fornøje sig ved at se på dyr.

»Det er ikke det, det drejer sig om i mit verdensbillede. Det handler om, at de zoologiske haver har en dyrebestand, som koster penge, og at de zoologiske haver står over for gevaldige udfordringer, hvis vi borgere ikke må komme ind.«

Han påpeger endvidere, at han godt forstår, at regeringen skal 'opveje og prioritere', når det kommer til genåbningen af landet, men at han ikke forstår, hvordan de zoologiske haver er blevet fravalgt til fase 2.

»De zoologiske haver har en masse levende dyr, som altså koster en bunke penge at passe på, så jeg synes, at samtlige partier bag aftalen bør kigge på sig selv og genoverveje deres beslutning,« siger han og fortsætter:

»Alternativt må regeringen finde en løsning, så de zoologiske have kan få støtte til deres drift.«

B.T. har fredag været i kontakt mere flere af landets zoologiske haver, som frygter, at de bliver nødt til at aflive nogle af deres dyr for at minimere deres omkostninger, nu hvor de skal vente en måned mere med at åbne.

Og det skaber frustrationer hos Frederiksbergs borgmester:

»Det skriger til himlen, hvis det bliver konsekvensen af det her,« afslutter han.