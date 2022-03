Borgmester i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup-Larsen (S), står klar til at byde ukrainske flygtninge velkommen.

Men han lægger samtidig ikke skjul på, at de store flygtningestrømme, som han forudser kommer, vil koste dyrt.

»Jeg ved ikke på stående fod, hvad det kommer til at koste. Der er meget, vi ikke ved med sikkerhed endnu. Men det kommer til at trække veksler på kommunen,« siger han.

Derfor er det ifølge borgmesteren også indlysende, at der med det store pres skal følge en pose penge.

»Det her er en sag, som Kommunernes Landsforening skal tage op for at sikre økonomisk kompensation til de merudgifter, vi kommer til at stå med til blandt andet skoler og dagtilbud,« siger Thomas Kastrup-Larsen.

Danske folkeskoler er klar til at tage imod ukrainske flygtningebørn. Men der skal følge penge med (arkivfoto). Foto: Signe Goldmann Vis mere Danske folkeskoler er klar til at tage imod ukrainske flygtningebørn. Men der skal følge penge med (arkivfoto). Foto: Signe Goldmann

Hans udmeldinger kommer i kølvandet på debatten om en særlov – den såkaldte »ukrainer-lov« – som skal hastebehandles i Folketinget 14. marts. Der er dog forud for forhandlingen politisk flertal for vedtagelse. Loven betyder, at ukrainske flygtninge kan få opholds- og arbejdstilladelse.

Med den beslutning får ukrainske børn, som er flygtet fra krigen, også ret til at gå i dagtilbud og folkeskole på samme vilkår som andre EU-borgere, der kommer til landet. Det betyder, at elevsammensætningen på Aalborg Kommunes 48 skoler kan se anderledes ud om ganske kort tid.

»Opgaven skal selvfølgelig løses. Det er det mindste, vi kan gøre, og jeg synes, det er dejligt, at så mange aalborgensere står klar til at tage sig af de ukrainere og stiller huse og lejligheder til rådighed. Men på den store skala, så mener jeg, at vi skal have lavet en fornuftig fordeling på landsplan, og at der skal penge ud til de kommuner, som skal løfte,« siger Thomas Kastrup-Larsen.

På skolerne står de også klar til at give børnene den undervisning, som de har ret til, men også her efterspørger man økonomisk hjælp.

»Nye opgaver kræver investeringer, sådan er det, og det er en ny og massiv opgave, hvis vi skal tage imod mange ukrainske børn i de danske folkeskoler og tilgodese deres specielle behov,« siger Regitze Flannov, formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening.

Det kan blandt andet være i form af lærere, som kan undervise på børnenes modersmål eller i form af nye modtageklasser, som børnene kan starte i, inden de bliver rykket ind i den almindelige undervisning.

Formand for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, er helt enig i, at det er en opgave, som skolesystemet både kan og skal løse, men har i samme åndedrag en appel.

»Skolerne har taget imod flygtninge og indvandrere i mange år, så vi er vant til det. Men fordelingen kan blive en udfordring, hvis få skoler skal løfte opgaven alene, og det kan blive et problem at finde nok kvalificerede medarbejdere.«

»Heldigvis er skoleledere gode til at finde løsninger,« siger han.

Det er svært at beregne præcist, hvad omkostningerne til et flygtningebarn beløber sig i, fordi det også afhænger af kommunens specifikke håndtering af børnene. Men et gennemsnit udregnet af KL tilbage i 2017 viser, at den gennemsnitlige årlige udgift for en modtageklasse er mellem 900.000 og 1,2 millioner kroner.

»Det her er jo en ekstraordinær situation, og jeg kan ikke forestille mig andet end, at staten hjælper med at løse den,« siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen.