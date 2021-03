I Esbjerg Kommune er incidenstallet på 218,4. Det er det tredjehøjeste i landet. Men det er specielt i én bydel i kommunen, hvor smitten er eksploderet.

I Jerne Sogn er incidenstallet 1326. Det er det højeste tal målt i Esbjerg, siden coronaen brød ud for et år siden.

Udbruddet har blandt andet betydet, at Bakkeskolen Cosmos er lukket til og med onsdag, Præstegårdsskolen Urban er lukket til 23. marts, og det samme er Specialundervisningscenter Urban og Børnehuset Bøndergårdsvej, hvis afdeling er på Præstegårdsskolen Urban.

»Situationen i Jerne Sogn er da alvorlig med så højt et smittetal. Jeg håber og tror på, at vi med den massive testindsats i sidste uge har hånd om situationen, og at vi vil se tallene falde sidst på ugen,« siger Esbjerg Kommunes borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), til B.T.

Jesper Frost Rasmussen håber, at smittetallene i Jerne falder sidst på ugen. Foto: Esbjerg Kommune/Presse Vis mere Jesper Frost Rasmussen håber, at smittetallene i Jerne falder sidst på ugen. Foto: Esbjerg Kommune/Presse

Det er specielt på vejen Stengårdsvej, hvor der ligger en masse boligblokke, at smitten er eksploderet. Det var også her, at man fandt de første smittede i sognet. Ud af mandagens 29 nye smittetilfælde i hele Esbjerg er godt halvdelen fra Stengårdsvej.

»Det er et område, hvor der er mange, der bor tæt. Der er mange mindre lejligheder med fire til seks beboere. Der er fælles faciliteter med vaskerum og så videre. Hvis man ikke har isoleret sig nok eller været klar over, at man var smittet, så kan det hurtigt sprede sig,« fortæller Jesper Frost Rasmussen.

Han slår fast, at man de kommende dage formentlig vil se endnu flere smittede grundet den massive testindsats over weekenden.

Han fortæller, at kommunen har lavet en lang række tiltag for at få sat en stopper for, at smitten skulle sprede sig ud fra Jerne Sogn.

Man har blandt andet i den sidste uge fået sat testkapaciteten op, stemt dørklokker, og så har man fået navne og adresser på personer, der er blevet smittet, så man har direkte og jævnlig kontakt med dem, da mange har brug for vejledning til, hvordan man isolerer sig og gebærder sig som smittet.