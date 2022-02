Siden Rusland natten til torsdag invaderede Ukraine, har mange danske politikere meldt deres støtte Ukraine og det ukrainske folk.

Det tilslutter også Aarhus-borgmester, Jacob Bundsgaard (S), sig.

»Der er krig i Europa – det er næsten ikke til at bære, men det er virkelighed. Der er grund til på alle tænkelige måder at tage afstand fra den russiske angrebskrig mod Ukraine,« skriver Jacob Bundsgaard på sin Facebook-profil og tilføjer:

»Mine tanker går til den ukrainske befolkning, som nu kigger ind i en forfærdelig usikkerhed. Og til det ukrainske mindretal i Aarhus, som må leve med frygten for deres pårørende og venners sikkerhed.«

Jacob Bundsgår oplyser, at Aarhus gør klar til de konsekvenser, krigen kan få.

»I Aarhus forbereder vi os nu på at tage imod de flygtninge, som krigen måtte sende vores vej,« skriver han.

Han håber, aarhusianerne vil være med til at løfte den opgave, der kan komme forude.

»Vi får alle en opgave med at tage imod dem, der måtte komme og sørge for, at de får et godt og sikkert sted, hvor de kan opholde sig. Vi har som by en forpligtelse til at yde vores ind i den humanitære opgave, Danmark og verden står overfor« afslutter Jacob Bundsgaard.