Bornholm har vundet i lotteriet i eksperternes anbefalede genåbningsplan. Her må både uddannelser, efterskoler, højskoler og liberale erhverv åbne. Man må også samles op til ti personer ad gangen.

Det er der dog ikke meget logik bag, hvis du spørger Guldborgsund-borgmester John Brædder, der er opstillet hos lokallisten Guldborgsundlisten.

Guldborgsund, der ligger fordelt på de to øer Lolland og Falster, har et meget lavere incidenstal end på Bornholm. Faktisk næsten en halvering i forhold til Bornholms tal.

»Nogen må have glemt, at Lolland-Falster faktisk hører til Danmark. Jeg kan ikke forstå, vi ikke er med i genåbningen. Det giver ingen mening. Der er ingen større risiko ved at åbne os,« siger John Brædder.

John Brædder er glad på bornholmernes vegne, men han forstår bare ikke, hvorfor der skal gøres forskel på øerne. Specielt ikke, når Guldborgsund klare sig endnu bedre end Bornholm.

Lige nu er incidenstallet i Guldborgsund 6,6, og på Bornholm er det 12,7. Det betyder, at der er henholdsvis 6,6 og 12,7 smittet pr. 100.000 indbygger. Regeringens bekymringsgrænse ligger på 20.

»Det er godt for Bornholm, men det undrer mig, at man ikke tager os med, når vi har et så lavt incidenstal. Og det har vi haft i rigtig lang tid. Vi har bevist, vi kan holde os under bekymringsgrænsen, og det må vi da blive belønnet for.«

Her er de 11 grupper, som Danmark er inddelt i. Gruppeopdelingen kommer fra Danmarks Statistik, hvor den økonomiske sammenhæng blandt andet er beregnet ud fra pendlerstatistikken. Foto: Danmarks Statistik. Vis mere Her er de 11 grupper, som Danmark er inddelt i. Gruppeopdelingen kommer fra Danmarks Statistik, hvor den økonomiske sammenhæng blandt andet er beregnet ud fra pendlerstatistikken. Foto: Danmarks Statistik.

Forklaringen på øernes genåbningsplan er egentlig rimelig klar. De eksperter og myndigheder, der har regnet på genåbningen, har arbejdet ud fra en helt særligt geografisk opdeling af landet.

Her er landet delt op i 11 grupper, hvor ekspertgruppen mener, der er en økonomisk sammenhæng mellem de byer og kommuner, der er i den enkelte gruppe. Se billedet ovenfor.

Om den enkelte geografiske gruppe så kan åbne eller ej, handler i høj grad om niveauet og udviklingen af incidenstallet og tilstedeværelsen af den britiske variant.

Problemet for Guldborgsund er bare, at de er i den geografiske gruppe, der hedder 'Vest- og Sydsjælland'. Her er også kommuner som Faxe og Næstved, som har et incidenstal på over 80. Hvilket går ud over Guldborgsund.

Men det er ikke fair, mener John Brædder. Faktisk mener han, at man snildt kunne åbne i Guldborgsund, da det netop ligger på øer.

»Jeg mener, at man uden problemer vil kunne anbefale en gradvis genåbning af Lolland-Falster. Vi ligger i enden af landet, der er endda vand imellem os, og befolkningstætheden er lav. Jeg kan forstå, hvis vi lå mellem Faxe og Næstved, men vi ligger helt for os selv, og vi har bevist, vi kan styre det,« siger John Brædder.

For at komme til Lolland-Falster skal man nemlig over Farø Broerne. Hvilket ifølge John Brædder er en væsentlig faktor.

Et af eksperternes anbefalede krav, hvis Bornholm skal åbne, er massevis af test. Både ved ankomst til øen, men også ugentlige test af alle borgerne.

Men det er ikke et problem, hvis du spørger John Brædder:



»Vi er klar med det personale, der skal forestå de her test. Vi vil relativt hurtigt kunne få flere testfaciliteter. Det er ikke det,« siger John Brædder.

Når politikerne i løvet af de næste par dage skal diskutere eksperternes planlagte genåbning, håber han derfor, at de forholder sig til Lolland-Falster som selvstændige øer og ikke en del af Vest- og Sydsjælland.