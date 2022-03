Drabet på 22-årige Mia Skadhauge Stevn i Aalborg har rystet hele Danmark. Hun var bare på vej hjem efter en bytur. Og det har sat en fed streg under vigtigheden af debatten om kvinders tryghed efter mørkets frembrud.

Ikke bare i Aalborg – men i hele landet. Og i Aarhus har det påvirket borgmester Jacob Bundsgaard (S) så meget, at han nu agter at handle på den stigende utryghed blandt byens unge.

»Det gør indtryk på mig som borgmester og som far til en datter, når jeg hører historierne om, hvordan unge kvinder tager forskellige forholdsregler, når de bevæger sig ud efter mørkets frembrud.«

Sådan lyder det fra Aarhus-borgmesteren i et debatindlæg i Århus Stiftstidende.

Derfor inviterer Jacob Bundsgaard nu byens unge til dialogmøde om den stigende utryghed. En ny tryghedsmåling fra TrygFonden viser nemlig, at 28 procent af alle adspurgte i aldersgruppen 18-​24-årige er utrygge i hverdagen.

Det er tæt på en fordobling på otte år – og det højeste TrygFonden nogensinde har målt.

»Jeg synes, det er udtryk for en stærkt bekymrende udvikling, et wake-​up call, vi må og skal reagere på. TrygFondens måling rejser en række advarsler og stiller spørgsmål, vi skal have svar på,« siger Jacob Bundsgaard i en pressemeddelelse.

TrygFonden peger på to overordnede tendenser: frygt for overfald i nattelivet og frygt for alvorlig stress.

»Det er en udvikling, vi skal vi tage meget alvorligt og gøre alt, hvad vi kan, for at vende,« skriver borgmesteren også på sin Facebook-profil.

Men før borgmesteren vil gribe til politisk handling, vil han altså tale med de unge – ikke mindst unge kvinder.

Dialogmødet finder sted 14. marts klokken 16.30-19.00 i Stakladen ved Aarhus Universitet.

Her vil borgmesteren deltage sammen med rektor på Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen, TrygFondens forskningschef, Østjyllands Politi, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Studerendes Fællesråd og en lang række unge-organisationer, herunder Studenterrådet AU og Studenterpræsterne.

Og han er interesseret i at høre dine inputs til, hvad kommunen kan bidrage med for at gøre byrummet mere trygt, specielt i nattelivet.

Et lignende møde er også blevet afholdt i Aalborg. Efterfølgende pegede Rådmand for Job og Velfærd i Aalborg Kommune, Nuuradiin S. Hussein (S), blandt andet på muligheden for, at gadens diskoteker og barer måske skal lukke tidligere.

Du kan læse mere om dialogmødet i Aarhus og tilmelde dig her.