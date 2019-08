I går kom det frem, at Borgmester i Middelfart, Johannes Lundsfryd Jensen (S), skal skilles og fremover vil danne par med Mette Engleson.

Mette Engleson er koordinator i kommunens borgmesterforvaltning, og derfor fortalte stabschefen i Middelfart Kommune, at man nu ville indgå i en dialog med de to.

Da der er tale om et forhold mellem en leder og en ansat, er det meget sandsynligt, at Mette Engleson skal flyttes ud af borgmesterforvaltningen, som hun har arbejdet for i fem år.

I hvert fald fortalte stabschef, Martin Albertsen, til Fyens.dk, at der kan være tale om, at en af parterne skifter afdeling.

Den konklusion støttes af Karina Skovgaard Jørgensen, der er formand for HK Kommunal Midt, som er afdelingens lokale sektor for ansatte på Fyn og i Fredericia.

Hun vil ikke betegne det som værende normal praksis, at det er personen i den laveste stilling, der skal forflyttes, men lige præcis i tilfældet med en borgmester, er det anderledes:

»Når det drejer sig om en borgmester, er vedkommende jo svær at omplacere, men normalt tænker jeg ikke, at man som udgangspunkt kigger på den pågældende i den laveste position. Det har jeg i hvert fald ikke hørt om,« siger hun og fortsætter:

»Som fagforening går vi først ind i sagen, når vi bliver præsenteret for, at der er et problem, og at der sker noget, som er uhensigtsmæssigt. Jeg har en forventning om, at man vil følge de gældende personalepolitikker, og da vi ikke har fået henvendelser om lige præcis det her, må jeg formode, at man løser det i al fredelighed.«

Mens Mette Engleson har været ansat i borgmesterforvaltningen i fem år, hvor hun bl.a. fungerer som eventansvarlig, har Johannes Lundsfryd Jensen været borgmester siden 2017.

Karina Skovgaard Jørgensen fortæller, at kærlighed mellem ansatte er ret almindeligt, og at det ikke er noget, HK generelt får mange henvendelser på:

»Det er ikke ofte, vi som fagforening får henvendelser om, at der er problemer på en arbejdsplads, fordi to ansatte er i forhold, og det tolker jeg som om, at der generelt bliver taget godt hånd om tingene i al fredelighed,« siger hun og fortsætter:

»Situationer som denne forekommer jo af og til, for kærlighed er vi ikke herre over, og det skal vi heller ikke være.«

Borgmesteren offentliggjorde selv det nye forhold samt sin skilsmisse. Det sidste skrev han om i en e-mail til Fyens.dk:

'Jeg skal skilles. Det har jeg truffet beslutning om i forsommeren.'

'Det er en svær beslutning, når man har været gift i mange år, men for mig er det den rigtige beslutning.'

Borgmesteren har derudover ikke flere kommentarer til sagen.