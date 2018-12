Den hval, der fredag døde i Hobro Havn, bliver skåret op tirsdag og skal derefter fragtes til København.

Fredag døde den omkring ti meter lange sejhval i Hobro Havn efter at have svømmet halvanden uge i havnebassinet.

Står det til Mariagerfjord Kommunes borgmester, Mogens Jespersen (V), skal hvalens skelet udstilles i kommunen.

- Nu har den valgt at have sine sidste dage i Mariagerfjord Kommune, og derfor synes jeg, at den hører til her, siger han.

Mogens Jespersen fortæller, at han allerede er blevet kontaktet af en fond, som vil være med til at betale for udstillingen.

Han har endnu ikke lagt sig fast på, hvor den eventuelt kan blive udstillet, men fortæller, at det kan blive på havnen - enten indendørs eller udenfor.

- Den interesse, der har været for hvalen, har været helt enorm, og det vil den også være, hvis vi får skelettet tilbage.

- Jeg kan mindes én gang tidligere, at der har været så mange mennesker langs fjorden og på havnen, og det var, da vi havde besøg af dronningen, siger Mogens Jespersen.

Når hvalen er blevet skåret op, skal den fragtes til København, hvor Statens Naturhistoriske Museum skal rense skelettet.

Det er i sidste ende Statens Naturhistoriske Museum, der sammen med Miljøstyrelsen afgør, om hvalen kan komme tilbage til Mariagerfjord Kommune.

Hvalforsker Morten Tange Olsen, Statens Naturhistoriske Museum, fortæller, at han endnu ikke har fået nogen officiel forespørgsel om at udstille hvalen i Mariagerfjord Kommune. Men han er åben for muligheden.

- Som udgangspunkt ser vi gerne, at den bliver udstillet i Hobro - eller hvor der kunne være interesse for det.

- Vi gjorde det med en finhval i 2016, der blev udstillet i Hirtshals, og vi gør det meget gerne igen, siger Morten Tange Olsen.

Hvalen bliver tirsdag formiddag skåret op på havnen i Hobro. Morten Tange Olsen er på havnen, og han gætter på, at der 500-600 mennesker til stede.

- Der er propfyldt med mennesker, siger han.

/ritzau/