En muslimsk kvinde skal have mulighed for at ringe til en hotline, hvis hun tvinges til en sharia-skilsmisse og psykisk vold.

Det foreslår Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), der savner et tilbud til de ramte muslimske kvinder. Det skriver Fyens Stiftstidende.

For at en muslimsk kvinde kan komme ud af et ægteskab, kan hun tvinges til at betale op mod 20.000 kroner for at få en bevilget sharia-skilsmisse.

Der er ikke kun tale om enkeltstående tilfælde, men en praksis der bliver styret af imamer.

Derfor kommer Peter Rahbæk Juel nu med et forslag, der skal hjælpe de muslimske kvinder

Forslaget kommer dagen efter, regeringen tirsdag meldte ud, at de vil fremsætte et nyt lovforslag på området. Hvis lovforslaget bliver vedtaget, kan det udløse op til tre års fængsel til de imamer, der står bag de såkaldte shariakontrakter.

»I et samfund som vores, hvor mennesker ikke skal være styret af sharialovgivningen, skal man altid kunne regne med at have retssamfundet på sin side. Og det her kan være et værktøj, der kan hjælpe,« siger Peter Rahbæk Juel om sit forslag til det fynske medie.

Han vil have at denne hotline skal bruges som en hjælp til, at kvinderne kan dele de ting, de ser og hører i ellers meget lukkede kredse.

Borgmesteren understreger over for Fyens Stiftstidende, at problemet ikke kun er i Odense, men at problemet er nationalt.

Derfor vil han ikke udelukke, at hans forslag vil være en ide, som alle muslimske kvinder i Danmark skal kunne benytte sig af.