»Mænd bør handle ind under coronakrisen, for kvinder bruger længere tid på det og bidrager til overfyldte supermarkeder«.

Sådan lød det i torsdags fra borgmesteren i den japanske storby Osaka under et pressemøde.

Borgmesteren, Ichiro Matsui, mener nemlig, at hans forslag vil reducere smittefaren i Japan.

Han mener, at kvinder tager længere tid om at handle ind, fordi de skal kigge på forskellige produkter og derefter udvælge det bedste.

Mænd derimod, de er meget hurtigere.

Ifølge den japanske borgmester, tager mænd hurtigt varen, de har fået besked på at købe ind, og er på den måde kortere tid i supermarkedet.

På den måde kan man undgå tæt kontakt under coronakrisen, der lige nu løber løbsk i Japan.

De seneste uger er antallet af coronasmittede i Japan steget. I torsdags havde landet 11.950 bekræftede smittetilfælde. Herunder 299 døde. Ifølge John Hopkins University.

For knap to måneder siden havde landet 243 smittede.

Ichiro Matsui er borgmester i Osaka og opfordrer mænd til at handle i stedet for langsomme kvinder. Foto: Issei Kato Vis mere Ichiro Matsui er borgmester i Osaka og opfordrer mænd til at handle i stedet for langsomme kvinder. Foto: Issei Kato

Men selvom det var i god tro, for at afhjælpe en krisesituation gav borgmesterens forslag bagslag.

Først tweetede den populære japanske journalist Shoko Egawa, at mennesker, der intet ved om hverdagslivet, ikke bør kommentere det.

Og herefter gik det ellers stærkt. Tweetet fra journalisten fik 3000 delinger, og borgmesteren blev på sociale medier hængt ud for aldrig selv at have handlet.