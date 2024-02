Børn ned til seks år er blevet udsat for trusler, vold og seksuelle overgreb på Borup Skole.

De alvorlige anklager har fyldt meget i den seneste uge.

Og nu indrømmer Køges socialdemokratiske borgmester, Marie Stærke, at håndteringen af sagen ikke har været optimal fra kommunens side.

Det gør hun i en klumme i Sjællandske Nyheder Køge.

Borup Skole har i flere uger været i medierne efter, at nogle meget uheldige episoder med mindreårige kom frem. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Borup Skole har i flere uger været i medierne efter, at nogle meget uheldige episoder med mindreårige kom frem. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Her skriver hun blandt andet, at der er meget, politikerne ikke kan fortælle i sådan en sag.

»Men der er helt klart noget, der kunne have været sagt, som ikke blev sagt. Vi har en særlig opmærksomhed på, at der i det her forløb har været mangelfuld kommunikation, og at det har været med til at skabe stor utryghed. Det har ikke været godt nok, og det skal vi lære af.«

»Vi kan stadig tale sammen – også om, hvordan vi kommer videre. Og videre det skal vi. Det er tid til at se fremad, lære af fortiden og skabe fremtiden sammen,« skriver borgmesteren.

Hun understreger i klummen, at politikere og forvaltning ikke kan dele oplysninger med andre end de berørte parter.

Den alvorlige sag startede, da skolen havde fået indført såkaldte 'tissemakkere' i skolen. Det lød, at det var for at sikre, at der ikke blev smurt lort og tis på væggene.

Men tissemakkerne skulle sikre meget mere end det. Der havde nemlig været så grænseoverskridende en adfærd mellem børnene, at de nu ikke måtte færdes uden opsyn.

Ifølge TV 2 er en niårig elev blevet udsat for et seksuelt overgreb af en jævnaldrende elev i mere end et år, ligesom den grænseoverskridende adfærd også handler om trusler med kniv, vold med et jernrør og andre seksuelle overgreb.

Flere forældre er i chok og er bange for at sende deres børn i skole, ligesom de mener, at skolens håndtering af situationen er under al kritik og deres bekymringer ikke bliver taget alvorligt.

Børnene, der står bag overgrebene, går nemlig stadig på Borup Skole ifølge TV 2.