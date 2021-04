Borgmesteren i Odense er træt. Meget træt.

I adskillige uger har byen – med Peter Rahbæk Juel (S) i spidsen – kæmpet mod et tårnhøjt incidenstal i bydelen Vollsmose. Fredag nåede det 383,8, og det fik borgmesteren til at indkalde til pressemøde.

Det skriver TV 2 Fyn, der var til stede på Odense Rådhus.

Her langede Peter Rahbæk Juel særligt ud efter de borgere, der har svært ved at overholde kravene om isolation.

»Vi kan desværre se eksempler på, at nogen har brugt et kommunalt isolationsfacilitet til at holde en fest for vennerne. Vi har også eksempler på, at nogen har brugt isolationsfaciliteter til at tage på besøg på et værtshus eller tage på McDonald’s. En lemfældighed, man skulle tro var løgn, når man står i en pandemi,« lød det fra Peter Rahbæk Juel på pressemødet.

Det er dog langt fra et nyt problem. 10. marts kunne B.T. fortælle, hvordan der allerede i efteråret har været problemer med at overholde isolationen på Hjallese Plejecenter, hvor kommunen har 30 isolationspladser. Her måtte Odense Kommune hyre vagter for op mod 150.000 kroner, for at få en gruppe på 12-14 mennesker til at blive på deres værelser og forhindre besøg udefra.

Selvom Vollsmose er lykkedes med at få incidenstallet langt ned i forhold til begyndelsen af marts, hvor det i flere dage lå tæt på 1000, så er der dog fortsat store udfordringer, understregede borgmesteren på pressemødet fredag.

En ny bekendtgørelse fra sundhedsmyndighederne forpligter nemlig landets kommuner til at lukke alle grundskoler, SFOer, klubtilbud og ungdoms- og voksenuddannelser helt ned på sogneniveau, hvis tre kriterier er opfyldt.

Det betyder, at hvis incidenstallet er over 400, hvis positivprocenten er over to, eller hvis der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de seneste syv dage, så skal alt ovenstående lukke ned omgående.

Med et incidenstal på lige under 400, så ser Vollsmose Sogn altså ind i en potentiel ny nedlukning. Og her er det særligt de afbrudte isolationer, der udgør et problem, mener borgmesteren.

Hvad der sker henover weekenden kan jo afgøre, hvad der skal ske, lød det fra borgmesteren på pressemødet.

Hans mål er fremover at holde incidenstallet stabilt under 400, og derfor har Peter Rahbæk Juel skrevet til både sundhedsministeren og justitsministeren med et forslag.

Han foreslår, at man bruger samme tilgang, som i lufthavne. Her bliver folk testet, og hvis de er smittet med coronavirus, skal de isoleres. Hvis den isolation brydes koster det en bøde på 3.500 kroner.

Hvis du skider højt og helligt på din pligt til at gå i isolation og passe på dine omgivelser, så synes jeg også, det er på sin plads, at der vanker en bøde, så man sender et tydeligt signal om, at det her er uacceptabelt, sagde borgmesteren på pressemødet.

Et forslag, der umiddelbart møder opbakning på rådhuset i Odense. Til TV 2 Fyn fortæller By- og kulturrådmand, Christoffer Lilleholt (V), dog, at forslaget kommer alt for sent.