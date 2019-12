Borgmesteren i Vallensbæk Kommune har ikke meget tilovers for borgere, der brokker sig over snerydning.

I hvert fald har han en klar opsang til de mange borgere i kommunen, der klager over, at sneploven er for langsom til at rydde sne ved deres hjem.

»Hvis du er ressourcestærk, så brug da to minutter på at hjælpe din gangbesværede nabo med snerydningen i stedet for at skrive til kommunen,« siger borgmester i Vallenbæk kommune, Henrik Rasmussen, til TV 2 Lorry og tilføjer:

»Sneploven starter og slutter et sted. Det er svært at forstå for nogle, men det burde ikke være ulogisk.«

22 ud af 24 borgmestre i Region Hovedstaden samt i kommunerne Roskilde, Lejre, Solrød, Greve, Køge og Stevns mener, at kommunen i dag løser opgaver, som kan overgå til borgerne selv.

Det viser en rundspørge, som TV 2 Lorry har lavet i deres sendeområde.

Én af de borgmestre, som mener, at borgerne selv burde være bedre til at smøge ærmerne op, er Henrik Rasmussen.

Generelt synes han, der bør være mere fokus på civilsamfundet, og hvordan borgerne kan inddrages på flere kommunale områder.

Synes du også, at borgerne selv burde finde skovlen frem, hvis de ikke er tilfredse med kommunens snerydning?

Det gælder altså også et område som snerydning.

TV 2 Lorry har dog også talt med formand for 3Fs offentlige gruppe, Lydia Callesen, som bestemt ikke er enig.

Hun mener, at borgmestrene er ved at bevæge sig ud på et skråplan.

I stedet bør de - ifølge hende - lade lønnet arbejde være lønnet arbejde.