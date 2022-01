Teknik- og miljøborgmester Line Barfod er bestemt ikke tilfreds med, at byggeprojektet på Amager Fælled fortsætter.

Det deler hun i et opslag på Facebook-gruppen 'Amager Fælleds Venner', hvor hun udtrykker stor bekymring for de truede dyrearter, der lever der, hvor den planlagte bydel på Amager Fælled skal ligge.

'Jeg synes det er helt forfærdeligt at se det, der nu sker i Tornsangerland på Amager Fælled. Vi har masser af græsplæner i København, men ikke andre steder som Amager Fælled og Tornsangerland. Naturen er vild, og der lever sjældne og beskyttede dyrearter,' skriver hun.

Og det er hun ikke alene om at mene. For torsdag blev fem til ti aktivister sigtet i forbindelse med deres modstand mod byggeriet på Amager Fælled, hvor der i øjeblikket fjernes krat i det område, hvor der senere skal bygges.

Gruppen Extinction Rebellion er til stede for blandt andet at forhindre, at der sættes hegn op samt for at sætte fokus på rydningen af natur på Amager Fælled i København, mandag den 24. januar 2022. Sammen morgen har Amager Fælleds Venner holdt demonstration. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Gruppen Extinction Rebellion er til stede for blandt andet at forhindre, at der sættes hegn op samt for at sætte fokus på rydningen af natur på Amager Fælled i København, mandag den 24. januar 2022. Sammen morgen har Amager Fælleds Venner holdt demonstration. Foto: Mads Claus Rasmussen

For hende er det grundlæggende, at lovgivningen skal beskytte naturen og de truede arter, og det mener hun ikke er tilfældet i øjeblikket.

Hun beskriver i opslaget, at man skal foretage afværgeforanstaltninger, så dyrearten stor vandsalamander flyttes til nye levesteder, før man begynder at ødelægge de eksisterende levesteder.

'Men det der sker nu på Tornsangerland risikerer at ødelægge levestederne før man har flyttet stor vandsalamander. Derfor vil jeg blive ved med at insistere på at få afklaret om ikke loven skal forstås sådan, at man skal være sikker på, at der ikke er risiko for drab på stor vandsalamander,' skriver hun.

Enhedslistens gruppe i Borgerrepræsentationen har derfor mandag stillet et forslag om at stoppe arbejdet i Tornsangerland indtil der er sikkerhed for stor vandsalamander.

Er det i orden, at der bygges på Amager Fælled?

Det forslag bliver nu behandlet på det førstkommende møde i Borgerrepræsentationen 3. februar.

'Jeg bliver ved med at udfordre forvaltningens fortolkning af juraen. Og jeg bliver ved med at arbejde sammen med vores folk på Christiansborg for at afkræve ministeren svar. Og vigtigst af alt, så bliver jeg ved med at have en tæt dialog med de af jer i bevægelserne, der har kæmpet så hårdt og så længe for vores vilde natur på Amager Fælled.'

Byggeriet på Amager Fælled har ellers for en stund været sat i bero efter en række klager, som Miljø- og Fødevareklagenævnet og Plankeklagenævnet skulle tage stilling til.

Men 14. december afgjorde man, at projektets naturbeskyttelse var fuldt ud tilfredsstillende, og at lokalplan og miljørapport fortsat er gældende. Og 17. december besluttede Københavns Byret at nedlægge byggeforbuddet.

»Det har været vigtigt for os at få rettens ord for, at hele grundlaget for opførelsen af Fælledby er i orden. Det har vi nu fået, og det er vi glade for,« lød det dengang fra Fælledbys administrerende direktør, Erling Thygesen.