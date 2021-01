Isolerede coronasmittede på Zleep Hotels i Høje-Taastrup opfører sig ifølge borgmester Pernille Beckmann i Greve Kommune – der også benytter sig af hotellet – fuldstændig forkasteligt.

»Jeg har hørt om isolerede borgere, der holder fest på værelserne. Andre opfører sig, som de er på ferieophold, og spiser deres mad i hotellets restaurant eller går på shopping i City 2,« skriver Pernille Beckmann i et åbent brev til sine borgmesterkollegaer, hvis kommuner også har indlogerede borgere på hotellet.

Brevet har hun delt på sin Facebook-profil mandag, og til B.T. fortæller hun, at hun og kollegerne har på sinde at gå til regeringen med problemet.

»Jeg deler det offentligt, fordi det her støder min etik og morale. Mennesker mister deres job og virksomheder går konkurs som følge af pandemien. Det er respektløst,« sige hun og uddyber, at det er et ophold, som borgerne får helt gratis.

Der er bestemt ingen af de coronaisolerede gæster, der benytter vores restaurant, og parkeringspladsen er så lille, at det vil undre mig meget, hvis det kunne lade sig gøre for nogen at køre ræs der Peter Haaber, administrerende direktør for Zleep Hotels

Det er kommunerne Ballerup, Gladsaxe, Furesø, Gentofte, Egedal, Herlev, Lyngby-Taarbæk og Greve, der giver deres borgere mulighed for at tilbringe deres isolationsperiode på Zleep Hotels i Høje-Taastrup.

Oplysningerne om udskejelserne har hun fået fra hotellet selv i forbindelse med, at der er blevet søgt om at få en vagt fra kommunen, der skal sørge for ro og orden.

Dog er det ikke en opførsel administrerende direktør for Zleep Hotels Peter Haaber kan genkende.

»Vi havde problemer med nogle få gæster i december, der fik os til at søge hjælp hos kommunen,« siger han og fortsætter:

»Men der er bestemt ingen af de coronaisolerede gæster, der benytter vores restaurant, og parkeringspladsen er så lille, at det vil undre mig meget, hvis det kunne lade sig gøre for nogen at køre ræs der.«

Peter Haaber afviser også, at der bliver holdt fester på hotellet. Han husker en episode, hvor nogle venner til en coronasmittet havde holdt på parkeringspladsen og spillet høj musik fra deres bil som en gestus til deres smittede bekendte.

»Andet er jeg ikke bekendt med,« siger direktøren.

Peter Haaber er administrerende direktør i Zleep Hotels. Han genkender ikke borgmesterens beskrivelse af tilstandene på hotellet. Foto: Linda Kastrup

Han er ked af, at Pernille Beckmann deler oplysninger på Facebook, som han mener er usande.

»Vi vil gerne være et hotel, som folk har lyst til at benytte. De gæster, der ikke er coronasmittet bør ikke føle sig utrygge ved at bo hos os,« siger han.

B.T. har forsøgt at få fat på Pernille Beckmann og foreholde hende Peter Haabers påstand om, at hun bringer usand information om adfærden blandt hotellets coronaisolerede. Det har ikke været muligt at få fat på hende endnu.