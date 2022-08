Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sorø Kommune og borgmester Gert Jørgensen (K) har de seneste fem år brugt 2,3 millioner skattekroner til advokater og rådgivning i affaldskrigen med den lokale autoophugger Jørgen Steen Jensen.

Det viser en aktindsigt fra Sorø Kommune.

»Det er en absurd sag og mange penge at bruge på advokater, uden at man er nået frem til en løsning. Det taler også for, at kommunen skal til at få sagen afsluttet,« siger medlem af Sorø Kommunalbestyrelse for SF Linda Nielsen.

Som B.T. kunne fortælle lørdag, har der siden 2015 ligget mere end 5.000 ton forurenet byggeaffald på Jørgen Steen Jensens grund.

Jørgen Steen Jensens har kæmpet mod Sorø Kommune siden 2015 i en sag om forurenet byggeaffald. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jørgen Steen Jensens har kæmpet mod Sorø Kommune siden 2015 i en sag om forurenet byggeaffald. Foto: Bax Lindhardt

Årsagen er en disputs mellem Sorø Kommune og Jørgen Steen Jensen, der i 2015 tog imod noget byggeaffald fra den lokale Frederiksberg Skole.

Den er bygget i 1970erne og er fyldt med giftstoffet pbc og blev derfor revet ned.

Jørgen Steen Jensen har specialiseret sig i at tage imod forurenet byggeaffald og indkapsle det i beton, så det kan bruges til for eksempel vejbyggeri.

Derfor tilbød han at tage imod kommunens forurenede byggeaffald – dog med den klare præmis, at det ikke var alt for forurenet.

Efterfølgende fandt Jørgen Steen Jensen ud af, at der var alt for store forekomster af pbc til, at det lovligt kunne genbruges.

Derfor bad han Sorø Kommune om at tage det retur, hvilket Sorø Kommune har nægtet.

Kommunen mener nemlig ikke, at byggeaffaldet er for forurenet, og Sorø Kommune har derfor forsøgt at få rettens ord for, at kommunen kan hente affaldet, deponere det og sende regningen til Jørgen Steen Jensen.

Men det har både byret og landsret afvist. Til gengæld har Jørgen Steen Jensen fået en bøde på 70.000 kroner for at opbevare affaldet forkert, ligesom han er dømt til at skulle overdække byggeaffaldet med presenninger.

Det forurenede affald ligger stadig ved Jørgen Steen Jensens firma. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Det forurenede affald ligger stadig ved Jørgen Steen Jensens firma. Foto: Bax Lindhardt

Jørgen Steen Jensen har kaldt sagen for justitsmord og magtfordrejning af værste skuffe, og han betegner sin kamp mod kommunen som Davids kamp mod Goliat.

Han undrer sig også over, at kommunen er villig til at bruge så mange penge på advokater i sagen.

»Det er helt vildt, og det havde slet ikke været nødvendigt. Havde kommunen taget et møde med os og vores rådgivere i begyndelsen, så ville det slet ikke være kommet så vidt,« siger han.

»Enten skulle kommunen have taget byggeaffaldet tilbage, eller også skulle de have givet os en miljøgodkendelse til at genbruge det. Det har man ikke ønsket, og så er det endt med de her julenumre i stedet,« siger Jørgen Steen Jensen.

Gert Jørgensen afviser anklager, at kommunen bedriver magtfordrejning. Vis mere Gert Jørgensen afviser anklager, at kommunen bedriver magtfordrejning.

Borgmester Gert Jørgensen afviser, at kommunen har kunnet gøre andet.

»Når en sag er kompliceret, så kan advokatregningerne løbe op i en given størrelse. Jeg mener, at vi bliver nødt til at forfølge den her sag for at sikre, at byggeaffaldet bliver håndteret korrekt af hensyn til miljøet og de givne tilladelser. Syns- og skønsmændene har givet os medhold i, at det lettere forurenede byggeaffald overholdt det aftalte niveau,« siger borgmester Gert Jørgensen.

Men I har to gange forsøgt at få rettens ord for, at I kan hente og deponere affaldet på Jørgen Steen Jensens regning? Uden held. Er det så ikke spild af skatteborgernes penge?

»Det er korrekt, at vi ikke fik rettens tilladelse til at fjerne affaldet, men da miljøgodkendelsen er udløbet, så har myndigheden pligt til at handle. Retten nåede derfor frem til, at det forurenede affald skulle afdækkes med presenninger, og Jørgen Steen Jensen skulle have en bøde,« siger Gert Jørgensen.

Kunne I ikke have brugt pengene på at finde et kompromis med Jørgen Steen Jensen?

»Jørgen Steen Jensen tilladelse til at opbevare affaldet er udløbet, og derfor bliver vi som sagt nødt til at forfølge sagen,« siger han.