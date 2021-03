Lørdag er en massetest for covid-19 begyndt i Odense-bydel, der har oplevet stigende smitte den seneste tid.

I weekenden bliver der stemt dørklokker i Odense-bydelen Vollsmose, der den seneste tid har oplevet stigende coronasmitte.

Lørdag er en massetest "to go" startet, hvor beboerne kan blive testet i et beboerhus nær deres hjem eller i en testbil, der er i området.

I første omgang kører indsatsen over weekenden, inden der søndag tages stilling til det videre forløb. Det fortæller Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

- Der er ikke lavet massetest "to go" før i Danmark, så vi holder nøje øje med, hvordan det går, siger han.

Vollsmose har været på coronaradaren de seneste uger. Ifølge borgmesteren har der dog været en kraftig "testbølge" i bydelen.

Siden sidste weekend er omkring 5000 blevet testet i bydelen, hvor der bor omkring 9100 personer.

- Jeg tror ikke, du finder et område i Danmark, hvor flere har et frisk testsvar, lyder det fra Peter Rahbæk Juel.

Han fortæller, at det såkaldte incidenstal - som måler smitten i forhold til befolkningen - er faldet en smule.

- Det kan være det første forsigtige tegn på, at indsatsen begynder at knække kurven. Men det er stadig for tidligt at drage konklusioner, siger borgmesteren, der håber på et tydeligt vendepunkt inden længe.

- Indtil da maser vi på med de muligheder, vi har. Vi overvejer hele tiden, om der er andre ting, vi kan gøre, siger Peter Rahbæk Juel.

/ritzau/