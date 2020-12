De store julefrokoster er blevet aflyst langt de fleste steder på grund af den nuværende coronasituation – også i landets kommuner.

Derfor har beskæftigelses- og integrationsborgmesteren i København besluttet at give 2.200 medarbejdere et gavekort som erstatning.

Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

De 2.200 medarbejdere i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil derfor modtage et elektronisk gavekort på 150 kroner.

Beskæftigelses- og integrationsborgmester, Cecilia Lonning-Skovgaard (V), håber, at flere vil bruge gavekortet til januar, når restauranterne åbner igen:

»Det bliver en anderledes julemåned i år, hvor vi på mange måder ikke kan gøre dét, vi plejer, på grund af corona, som for eksempel at holde julefrokost med kollegerne. Derfor får alle medarbejdere nu et gavekort som en slags erstatning for den aflyste julefrokost,« siger hun.

Pengene stammer fra det tilskud, der ellers ville være blevet givet til de årlige, kommunale julefrokoster, der alle er blevet aflyst på grund af corona.

»Medarbejderne må naturligvis bruge pengene til hvad som helst indenfor de muligheder, som gavekortet giver. Men det er bestemt ikke nogen hemmelighed, at jeg – som erhvervslivets borgmester – håber, at mange af mine medarbejdere vil bruge erkendtligheden til at give den pressede restaurationsbranche en hjælpende hånd, når den åbner igen i det nye år,« siger Cecilia Lonning-Skovgaard.