Borgmesteren i Ringkøbing-Skjern - Hans Østergaard - har valgt at blive hjemme i en form for selvvalgt karantæne i fem dage.

Årsagen er, at han er kommet hjem fra en skiferie i Østrig.

Det fortæller han til TV Midtvest.

»Jeg forsøger bare at udvise lidt ekstra forsigtighed, og jeg vil gerne vise, at det er noget, vi rent faktisk tager alvorligt her i kommunen,« siger borgmesteren.

Hans Østergaard landede tirsdag aften i Billund Lufthavn, efter han havde været på skiferie i området Schladming.

Schladming ligger omkring 300 kilometer væk fra Tyrol, der er et af de steder i Østrig, som Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til. Det skisportssted, som borgmesteren har været på ferie i, frarådes der dog ikke rejser til.

Af den grund var det egentlig ikke påkrævet, at han skulle i karantæne, da han kom hjem, men han forklarer til TV Midtvest, at han udviser 'rettidig omhu' ved at blive hjemme i fem dage. Han fortæller samtidig, at han ikke føler sig syg.

340 personer er i skrivende stund konstateret smittede i Danmark. 1.231 personer er derudover i karantæne.