Den konservative Sorø-borgmester, Gert Jørgensen og hans forvaltning erkender nu at have begået en brøler i en betændt sag, hvor borgmesteren og kommunaldirektøren egenrådigt udpegede en partifælle til formand i et lokalt forsyningsselskab.

Det fremgår af mødemateriale, som netop er lagt ud på kommunens hjemmeside.

Her skriver kommunen, at Gert Jørgensen ikke havde mandat til at udpege en ny formand i Sorø Forsyningsselskab i januar 2024.

Altså var beslutningen ikke lovlig.

Tilbage i marts måned 2024 mente borgmesteren ellers, at det juridiske var på plads, da han udpegede formanden.

»Jeg er glad for at kommunen retter ind. Selvom om man er kommunaldirektør og borgmester, så kan man ikke bare agere magtfuldkomment og bare sidde og lave de her aftaler selv,« siger Nye Borgerliges Susanne Borggaard, der har klaget til den kommunale vagthund Ankestyrelsen i sagen.

Og netop risikoen for en tilsynssag ved Ankestyrelsen har fået Gert Jørgensen og hans forvaltning til at erkende, at han ikke havde mandat til at udpege den nye formand, som også er konservativ.

Gert Jørgensen er et kendt ansigt i B.T.’s spalter, hvor det blandt andet er blevet afdækket, at borgmesteren siden 2014 har leget julemand med skatteborgernes penge og delt 142.000 kroner ud fra en ulovlig borgmesterkonto. Pengene blev blandt andet brugt på koncertbilleter til kommunens topfolk og drukfester i en brandmandsforening, hvor borgmesteren selv deltog.

Borgmester Gert Jørgensen havde ikke mandat til at udpege direktør for et lokalt forsyningsselskab. Foto: Anthon Unger Vis mere Borgmester Gert Jørgensen havde ikke mandat til at udpege direktør for et lokalt forsyningsselskab. Foto: Anthon Unger

Borgmesteren er også mistænkt for at have fået særbehandling i forbindelse med en privat byggesag.

Sagen om det lukrative ben til partifællen handler om et forløb i forbindelse med et formandsskifte i bestyrelsen i det lokale forsyningsselskab Sorø Forsyning.

I januar 2024 måned blev den daværende direktør i Sorø Forsyning fyret af bestyrelsen, hvor Susanne Borggaard fra Nye Borgerlige sad som formand. Hun var uenig i beslutningen og valgte derefter at trække sig som formand. Da en ny formand skulle vælges, faldt valget på Gert Jørgensens partikammerat Mogens Schwensen, der var næstformand.

Det er forløbet i forbindelse med valget af Mogens Schwensen, som kommunen nu har erkendt ikke var lovligt.

Da Sorø Forsyning er et kommunalt selskab, er det ifølge vedtægterne generalforsamlingen, der vælger en ny formand. Sorø Kommune er eneste aktionær i selskabet, og byrådet i Sorø har i 2013 truffet en principiel beslutning om, at kommunen ved generalforsamlingerne skal være repræsenteret af økonomiudvalget i kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget tæller syv politikere fra begge politiske fløje.

Men: I stedet for at indkalde økonomiudvalget til generalforsamlingen holdt borgmesteren sin egen, hemmelige generalforsamling med kommunaldirektør Henning Daugaard. Altså kun med deltagelse af de to. Det skete på et møde 31. januar 2024, fremgår det af et mødereferat om sagen.

Jøren Ullits, der er lektor og forvaltningsekspert ved Syddansk Universitet, har tidligere vurderet i B.T., at borgmesteren ikke havde mandat til at udpege direktøren for Sorø Forsyning sammen med sin kommunaldirektør.

Hvilket Sorø Kommune først afviste, men nu er vurderingen altså en anden.

»Jeg synes, det er tankevækkende, at man har et kommunalt system, hvor man ikke selv kan overholde gældende lovgivning. Der har været for mange ulovlige praksisser i Sorø, og det skal stoppes,« siger Nye Borgerliges Susanne Borggaard.

Sorø Kommune foreslår nu, at der hurtigst muligt afholdes en ekstraordinær generalforsamling i Sorø Forsyning. I en pressemeddelelse som Sorø Kommune har sendt ud fredag, siger Gert Jørgensen:

»Det er godt, at vi nu har fået undersøgt forløbet til bunds. Der skal være styr på formalia, og det er beklageligt, at der i første omgang er begået en fejl – den retter vi nu op på. Og så ser jeg frem til, at Ankestyrelsen ud fra administrationens redegørelse vurderer, om der samlet set er grundlag for en tilsynssag.«

Ankestyrelsen skal nu vurdere, om der er grundlag for en egentlig tilsynssag.