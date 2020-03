Mette Frederiksen og regeringens beslutning om at lukke de danske grænser fra lørdag klokken 12.00 bliver ikke modtaget populært.

Borgmesteren, Simone Lange, i den tyske by ved den danske grænse, Flensborg, er rystet over, at den beslutning er blevet taget.

Ja, hun fortæller ligefrem til Flensborg Avis, at hun er ked af det over at høre Mette Frederiksen melde det ud på pressemødet fredag aften.

»Jeg er ufattelig rystet og ked af det. Det her er en stor fejl. Vi bremser smitten med karantæne og ikke med grænselukninger. Schengen-samarbejdet anser jeg dermed for begravet,« siger hun til mediet.

Hun peger derudover på, at den her beslutning falder på et meget uheldigt tidspunkt, da det er aftenen før 100 års jubilæum for afstemningsdagen.

Hun ser det som en sort dag for det dansk-tyske samarbejde.