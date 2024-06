Presset stiger på advokathuset Horten, efter at TV 2-dokumentaren 'Den sorte svane' har afsløret firmaets tidligere partner Nicolai Dyhr i at drøfte svindelmetoder med kriminelle.

Flere kommuner har truet med at afbryde samarbejdet med Horten, og i København, hvor Horten er fast juridisk rådgiver, tager man endnu et skridt.

Her ønsker beskæftigelsesborgmester Jens-Kristian Lütken (V) nemlig at se repræsentanter fra firmaet til en kammeratlig samtale.

Borgmesteren ser således gerne, at Horten kommer, når Københavns Kommune tirsdag næste uge skal drøfte sit fremtidige samarbejde med advokathuset, oplyser han til B.T.

»Vi havde den oppe og vende,« siger Lütken om et nyligt møde med sine kolleger i borgerrepræsentationen, »og der nævnte jeg, at jeg kunne godt tænke mig, at når vi skal behandle det på tirsdag, at vi får Horten ind, sådan at de står skoleret over for økonomiudvalget.«

Hvorvidt Horten har tænkt sig at komme, ønsker selskabet dog ikke at oplyse til B.T.

Er der flere brodne kar?

Horten har suspenderet partneren Nicolai Dyhr, efter han på skjulte optagelser i 'Den sorte svane' siger, at han vil vende det blinde øje til økonomisk kriminalitet.

Man ser også Dyhr fortælle til en svindler, hvordan han bedst skjuler hvidvask i en række konkurser, som Dyhr selv skal være kurator for.

Det har fået flere kommuner, som Horten samarbejder med, til at udtrykke mistillid over for advokathuset, som nu til gengæld har iværksat en ekstern undersøgelse af sig selv.

Lütken frygter, at der måske er flere i Horten, som tilsyneladende ikke er fine i kanten.

Det skyldes ifølge Lütken, at Dyhr kommer med udtalelser på de skjulte optagelser i 'Den sorte svane', der kan give et indtryk af, at han har mindst én kollega, som er villig til at vende det blinde øje til svindel.

»Det er sådan noget, der bekymrer mig,« siger Lütken.

»Vi har jo behov for at vide, at problemet ikke stikker dybere end som så, og der får man jo mistanke om, at det gør det, når man hører sådan noget, som man hører i udsendelsen.«

I 'Den sorte svane' hører man blandt andet Dyhr sige:

»Jeg har min kollega (...). Hun er også meget til at tale med.«

B.T. har spurgt hos Horten, hvad man gør for at undersøge den del. Firmaets kommunikationsafdeling oplyser, at man ingen kommentarer har.

Samarbejde for 70 millioner

Det er Venstre og SF, som i første omgang har ønsket at drøfte det fortsatte samarbejde med Horten i kølvandet på 'Den sorte svane'.

Det fremgår af et notat fra Københavns Kommune, at man har undersøgt muligheden for at opsige den rammeaftale, man har med Horten.

I et andet notat fremgår det, at Københavns Kommune i perioden fra 2019 til og med 2023 har brugt 70.202.361 kroner eksklusiv moms på ydelser fra Horten.

»Den årlige udgift til Horten svinger i perioden mellem cirka 10 millioner kroner og 16 millioner Det er Teknik- og Miljøforvaltningen med en årlig udgift i perioden på mellem 7,3 millioner kroner og 5,1 millioner kroner og Økonomiforvaltningen med en årlig udgift i perioden på mellem 4,3 millioner kroner og 1,4 millioner kroner, der har haft det højeste indkøb af advokatydelser hos Horten.«

Horten har lovet Københavns Kommune, at man deler resultaterne af den igangværende undersøgelse, når de foreligger.

Dyhr har flere gange afvist at have gjort noget ulovligt i forbindelse med de sager, som er kommet frem. Han forklarer sin optræden på skjulte optagelser med, at han taler folk efter munden for at få oplysninger.