Det er svært at komme i tanke om gode ting ved coronatiden, som vi nu stort set er på den anden side af.

Men der er faktisk noget, der er decideret positivt, og som vi kan tage ved lære af.

Det mener Aarhus' borgmester Jacob Bundsgaard (S).

Covid-19 gav nemlig Aarhus' klimaregnskab et positivt resultat, fortæller han i en pressemeddelelse.

Transportsektorens udledning alene er faldet med 255.000 tons sammenlignet med året før. Det svarer til 46 procent.

»Det er naturligvis positivt, at vi umiddelbart har skåret en luns af udledningen af drivhusgasser. Men vi kan bestemt ikke lette på arbejdet med at bringe Aarhus tættere på en fossilfri fremtid,« lyder det fra Jacob Bundsgaard.

Han forklarer, at man derfor kan bruge dette regnskab som motivation til at ændre på udledningen fremadrettet.

»Naturligvis skal vi ikke lukke samfundet ned, men vi skal bruge erfaringer fra nedlukningerne til at effektivisere arbejdsgange og anlægge nye vaner, som både kan give livskvalitet og mindske vores klimaaftryk som individer.«

Borgmesteren og rådmand for Teknik og Miljø, Steen Stavnsbo (C), peger blandt andet på, at pendling og forretningsrejser er noget af det, vi kan lave om på.

»Hjemmearbejde er et eksempel, der både giver værdi for den enkelte, og kan nedbringe virksomhedernes driftsomkostninger – og er et fleksibelt redskab,« siger Steen Stavnsbo blandt andet.

Henrik D. H. Müller, der er Klimachef i Aarhus Kommune, forklarer, at hvis en pendler, der kører 20 kilometer i en benzinbil hver dag, vælger at arbejde hjemme to dage om ugen, kan vedkommende spare 255 kilo CO₂ årligt.

»Hvis cirka 25 procent af pendlerne i Aarhus gør dette, vil det kunne spare 4,2 tons CO₂ om året – og naturligvis nogle penge på mindre transportomkostninger,« siger Henrik D. H. Müller.

Aarhus Byråd vil 27. april på byrådsmødet blandt andet se nærmere på klimaregnskabet.