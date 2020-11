En øget opdeling af de unge og en fælles kraftanstrengelse fra alle kommunens borgere.

Det er ifølge Herlevs borgmester med til at forklare, hvorfor Herlev på kort tid har haft held til at flytte sig markant fra førstepladsen på listen over Danmarks mest coronaramte kommuner.

I sidste uge var smittetrykket i Herlev på 390 smittede pr. 100.000 borgere.

Nu er det nede på 252, og Herlev er rykket ned på en 14. plads på kommunelisten.

»Hos os har smitten ramt bredt med en overrepræsentation blandt børn og unge. Derfor valgte vi at sætte lidt strammere ind over for dem, så vi sikrede os, at de 10-19-årige ikke blev blandet for meget på tværs af byen,« siger Herlevs borgmester, Thomas Gyldal Petersen (S).

Konkret betød det, at skoleeleverne i vid udstrækning kun kom til at være i selskab med deres egne klassekammerater, ligesom kommunens ungdomsskole var helt lukket en uges tid.

»Internt i vores kommune oplevede jeg, at borgerne blev meget berørt af det. De ville ikke være den by, der optrådte på tv-skærmene som Danmarks førende coronakommune.«

»Meget hurtigt opstod der en stemning blandt borgerne i Herlev om, at det her skal vendes. Også på de sociale medier. Hver især har et ansvar, som vi skal løfte sammen. Så hvis man skal tale om noget, som det skabte, så var det en positiv og ambitiøs energi, hvor man ville have det vendt,« lyder det fra den socialdemokratiske borgmester.

Samtidig med et øget sammenhold advarer Thomas Gyldal Petersen dog også mod et andet fænomen ved det høje smittetryk:

»Det udløser også situationer, hvor nogen har lyst til at pege fingre og sige, hvis skyld det er. På de sociale medier blev der nogle steder langet ud efter de unge i Herlev. Det tror jeg bare, at man skal passe på med.«

»Vi kan alle sammen blive syge. Under en tur i supermarkedet, ved at tage i det forkerte håndtag eller hvad det nu er. Vi skal lade være med at pege fingre ad hinanden, men til gengæld kigge på os selv og tage ansvar. Forsøge at gøre den lille forskel, der kan gøre den store forskel i det store billede,« understreger Herlevs borgmester.

Trods det høje smittetryk kan han glæde sig over, at kommunens plejehjem ikke har været voldsomt berørt.

»Syv-ni-tretten har vi foreløbig kunnet holde det ude af vores plejecentre. Vi har haft enkelte medarbejdere, der har vært smittede og selvfølgelig så er blevet hjemsendt og isoleret. Så har vi testet alle beboere og kolleger på det pågældende plejehjem, og i de tilfælde har smitten så lykkeligvis ikke spredt sig. Så der har vi både været heldige og dygtige til at inddæmme smitten, så snart den har været konstateret,« konstaterer borgmesteren.

Han bruger i øjeblikket hovedparten af sin arbejdstid på at beskæftige sig med håndtering af coronasmitten.

»Her eneste dag bruger jeg vel tre timer på at tale konkret om coronahåndtering, og desuden er jo stort set alle led i den løbende drift af kommunen også berørt af corona. Det har vendt alting på hovedet, og vi skal alle hele tiden forholde os til spørgsmål og dilemmaeer, der opstår i den forindelse. Det gennemsyrer sådan set hele arbejdsdagen.«