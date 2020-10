Der er behov for at få bygget en ny parallel forbindelse over Lillebælt.

Altså en helt ny Lillebæltsbro, som skal afbøde det markant stigende trafikpres på knudepunktet mellem Fyn og Jylland, hvor der dagligt kører flere end 76.000 køretøjer over.

Ønsket og behovet for at få bygget en bro nummer tre over Lillebælt kommer fra bl.a. Johannes Lundsfryd, S-borgmester i Middelfart, skriver fyens.dk.

Den Nye Lillebæltsbro, som er det officielle navn på den sekssporede motorvejsforbindelse, fylder netop onsdag 21. oktober 50 år.

For et halvt århundrede siden var det kong Frederik IX, der klippede snoren.

Onsdag eftermiddag er det så kronprinsesse Mary, som officielt markerer den runde fødselsdag for broen, når hun først sejler fra Middelfart på Fyn til Snoghøj på den jyske side og derefter returnerer over broen i en veteranbil.

Ud over den nu et halvt århundrede gamle motorvejsbro er der den oprindelige Lillebæltsbro, som blev indviet i 1935.

Der er sket et voldsomt trafikspring på Den Nye Lillebæltsbro. For 30 år siden kørte der dagligt 50.000 færre køretøjer over end i dag.

Cowi har analyseret sig frem til, at der allerede i 2030 dagligt vil passere 10.000 køretøjer flere end nu, hvilket selvsagt vil give endnu større trafikpres.

»Dét, der er behov for, er en parallel Lillebæltsforbindelse. Det er den billigste model, den mest miljørigtige model, og det er den, der er bedst til at løse fremtidens problemer med trafik,« siger Johannes Lundsfryd til fyens.dk.

»Det betyder rigtig meget for en række af de virksomheder, der er i området, at det er nemt at få både arbejdskraft og varer transporteret til og fra. Hvis de ikke får det, så flytter de,« siger borgmesteren.

Det er Folketinget, der i givet fald skal give grønt lys til bygning af en ny Lillebæltsbro.

I dette folketingsår forventes der at blive indledt forhandlinger om en ny plan for de kommende 10 års investering i infrastruktur i hele landet.