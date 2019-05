1000 boliger skal nedrives i Vollsmose. Det er del af en plan, der skal gøre bydelen velfungerende, lyder det.

Tirsdag aften får flere tusinde beboere besked om, at de ikke kan blive boende i Vollsmose.

På en række beboermøder præsenteres nemlig en ny udviklingsplan for bydelen, der har fået prædikatet Danmarks største ghetto.

Planen skal med kommunens ord gøre Vollsmose til en velfungerende bydel.

- Vi kan nu give klar besked om, hvem der skal flytte ud, hvilke boliger der skal rives ned, og hvem der skal blive, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Han understreger, at det er en svær besked, der skal gives, da det "er beboernes hjem, det handler om".

Men borgmesteren er også glad for planen, som i hans øjne er nødvendig.

- Det er indiskutabelt, at der er ret store udfordringer i et boligområde som Vollsmose, siger han.

- Skiftende byråd har prøvet at løse dem med mindre drastiske virkemidler, og jeg er helt sikker på, at indsatserne har virket. Men de har ikke virket godt nok.

I alt skal mellem 2500 og 3000 beboere genhuses over en længere årrække, fortæller borgmesteren.

Tallet kan dog ændre sig, da man endnu ikke har fundet en investor til at bygge nye, private boliger i området.

Siden efteråret 2018, hvor Odense Kommune aftalte "Den sidste Vollsmoseplan", har borgere i Vollsmose vidst, at netop deres bolig kan være blandt de i alt 1000 boliger, som skal rives ned.

Efter planen begynder nedrivningen af boliger i Fyrreparken som den første afdeling i 2020, og først i midten af 2029 er nedrivningen af den sidste afdeling - Egeparken - gennemført.

Kritikere har påpeget, at det vil blive svært at finde almene boliger i et lignende prisleje i de to boligselskaber, Civica og FAB, som skal stå for genhusningen.

Men Peter Rahbæk Juel understreger, at målet er at finde en bolig, der passer både til familiens størrelse og økonomi.

Han vil dog ikke love, at lejerne ikke skal betale for eksempel 1000 kroner mere i husleje.

- Det er ikke muligt at gøre på nuværende tidspunkt. Nu skal vi have et helt klart billede af, hvordan de familier, der skal flytte ud, ser ud. De skal så matches med boligafdelingernes kartotek af boliger.

- Når der er tale om op mod 3000 mennesker, så er det en noget kompliceret kabale, der skal gå op, siger han.

Planen er kommunen blevet pålagt at gennemføre, da Vollsmose optræder på regeringens liste over såkaldt hårde ghettoer.

Derfor skal bydelen inden 2030 have maksimalt 40 procent almene familieboliger.

Udviklingsplanen skal sendes til godkendelse i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 1. juni 2019.

