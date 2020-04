»Jeg kan godt forstå, at de her tal bekymrer mange mennesker. Jeg er også selv bekymret.«

Det er meldingen fra sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune, Sisse Marie Welling (SF), efter nye tal viser, hvor hårdt coronasmitten rammer de ældre borgere.

I en rapport fra Statens Serum Institut er det kommet frem, at en tredjedel af coronadødsfaldene i Danmark er plejehjemsbeboere.

Og i et område er der særligt mange dødsfald på plejehjemmene.

Her er nye tal fra Statens Serum Institut, der viser, hvor mange plejehjems beboere, der er smittet med coronavirus, og hvor mange af dem der er døde.

Af de 133 døde plejehjemsbeboere med coronavirus, kommer lidt over halvdelen, helt præcist 88, fra plejehjem i Region Hovedstaden.

Her hører stor del af plejehjemmene til under Københavns Kommune, hvor 23 beboere på plejehjem er døde med coronavirus.

»Det er trist og tragisk, og mine tanker er først og fremmest hos de pårørende, som mister deres kære,« siger Sisse Marie Welling.

Og dødstallet kan med stor sandsynlighed bliver endnu større.

Helt nye tal viser, at antallet af døde beboere på plejehjem i hovedstaden med coronavirus nu er oppe på 23. (arkivfoto) Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Københavns Kommune oplyser, at der torsdag er konstateret i alt 26 beboere på plejehjem, der er smittet med coronavirus.

Trods sin bekymring vil Sisse Marie Welling gerne rose medarbejderne.

»Personalet på plejehjemmene og i hjemmeplejen gør deres yderste for at beskytte de ældre i en meget vanskelig situation,« siger hun.

Et sted har dog virkeligt markeret sig, når det gælder dødsfald. I negativ retning.

Sølund Plejecenter i København har haft 12 døde af covid-19. Det viser sig nu, at plejehjemmet ikke har levet op til de retningslinier, som Sundhedsstyrelsen og andre myndigheder foreskriver. Foto: Mads Claus Rasmussen

Fornylig kom det frem, at 12 beboere på plejecentret Sølund i Københavns Kommune er afgået ved døden efter at være blevet smittet med coronavirus.

B.T. kunne onsdag afsløre, at Sølunds håndtering af coronavirusset har været mangelfuld og fuld af fejl.

Det fremgår også ret klart af billeder taget af Gabriela Adams.

Hendes far er smittet med corona og ligger meget muligt for døden på Sølund.

Toilettet på Gabriela Adams fars værelse. Foto: Gabriela Adams

I alt er der tale om 13 plejehjem, der har ti eller mere beboere, som er smittede med coronavirus.

'Det er vigtigt, at stoppe disse udbrud ved at isolere de syge og sikre, at sundhedspersonale ikke bringer smitten fra beboer til beboer,' lyder det i rapporten fra Statens Serum Institut.

Sisse Marie Welling, er der noget, du mener kunne være gjort anderledes i forhold til at undgå smitte på plejehjemmene i Københavns Kommune?

»I den konkrete sag skulle ledelsen på Sølund have sikret, at alle medarbejderne var helt opdaterede på de nyeste retningslinjerne,« siger hun og tilføjer:

Sisse Marie Welling (SF) er sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune. Foto: Søren Bidstrup

»Det kan være svært i en tid, hvor retningslinjerne skifter ofte, men det er nu engang opgaven.«

Sisse Marie Welling slår fast, at alle retningslinjerne igen gennemgåes af de ansattte på Sølund.

»Der sker fejl, fordi vi arbejder med mennesker, men det er meget vigtigt for mig, at vi med det samme retter op og sikrer, at fejlene ikke gentager sig. Og så evaluerer vi hele tiden, om vi gør tingene godt nok.«

