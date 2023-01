Lyt til artiklen

»Åben mine mails forsigtigt.«

Sådan lød det fra borgmester Hans Stavnager fra Faaborg-Midtfyn Kommune mandag morgen.

Det sker efter flere medlemmer af kommunalbestyrelsen har modtaget mails fra folk, der udgiver sig for at være borgmesteren.

»Har du et minut? Jeg vil have, at du skaffer mig noget fra butikken. Jeg kan ikke tale i telefon, jeg har mange møder, så bare skriv tilbage her, fortæl mig det. Tak. Hilsen Hans Stavnsager, borgmester,« lyder det i mailen.

Mailsene er sendte fra e-mailadressen 'hansr.fmk@outlook.dk'. Og det er altså ikke borgmesterens email.

»Vi tager sådan en sag meget alvorligt og har derfor meldt det til politiet i håb om at få det stoppet,« siger Hans Stavnsager.

Kommunen formoder ikke, at der er sendt mails til virksomheder og borgere, og opfordrer andre til at slette den.

Hans Stavnsager er ikke den eneste borgmester, der har været udsat for at andre udgav sig for at være ham i mails.

Også Fredericias borgmester Steen Wrist kunne for to uger siden meddele, at han var udsat for identitetstyveri.

»Jeg er desværre blevet udsat for en slags identitetstyveri ved, at en ukendt person udgiver sig for, at være mig. Så skulle i modtage en mail fra mig, så tjek afsenderens mailadresse! Det startede med, at vedkommende sendte mails rundt til kommunale mailadresser,« skrev han på facebook.

»Det er til at håndtere, her kan man internt blokere afsenderen. Men nu er vedkommende begyndt, at sende henvendelser direkte til borgere i Fredericia. F.eks. med anmodninger om, at jeg har noget arbejde, de skal gøre for mig.«

Modtager du en mail fra en borgmester, skal du altså være varsom.

Begge sager er meldt til politiet.