Som det er tilfældet i mange af landets kommuner, er ventetiden på Borgerservice i Odense ikke bare lang, men helt ekstraordinær lang.

Hvis borgere skal bestille tid til et nyt pas eller kørekort, er den næste ledige tid i midten af juni, og hvis de skal bruge hjælp til MitID, er den næste ledige tid først i slutningen af juni.

Det har Jack Køhler fra Odense oplevet, da han skulle have nyt kørekort og kun kunne finde tid én dag inden for en måned.

»Det virker som en form for ligegyldighed, og det bryder jeg mig ikke om. Borgerservice skal være til for borgerne, og så kan det ikke passe, man ikke kan komme til,« sagde han mandag til B.T

Ifølge Lene Djurhuus, der er leder af Borgerservice i Odense Kommune, skyldes den lange ventetid, at Borgerservice er under et »historisk« pres, fordi der stadig er et stort efterslæb efter coronanedlukningen, samtidig med at man skal håndtere MitID, en folkeafstemning og henvendelser fra ukrainske flygtninge.

»Jeg vil ikke sige det er en umulig opgave, men jeg har været i borgerservice i mange år, og jeg har aldrig oplevet at stå i en lignende situation,« siger Lene Djurhuus.

Hun ærgrer sig over kritikken af den lange ventetid. Blandt andet fordi Borgerservice i Odense Kommune allerede har ansat seks medarbejdere til at løse den akutte situation.

»Vi har fået lov til at ansætte nogle flere helt ekstraordinært i forhold til MitID-opgaven, men antallet af borgere, der har behov for hjælp til overgangen til MitID, er hele tiden vokset,« siger Lene Djurhuus.

Adspurgt om det er rimeligt, at borgerne skal vente en måned for at få en tid, svarer hun:

»Man kan altid ønske sig, at der var masser af tider, men det er også et spørgsmål om at prioritere. Det handler om at få udnyttet nogle ressourcer.«

Generelt er det Lene Djurhuus' oplevelse, at borgerne er glade for, at man skal bestille tid i stedet for at møde op og risikere at vente i timevis på Borgerservice.

»Det er ved at være otte år siden, vi indførte tidsbestilling på pas og kørekort, og det var faktisk noget, borgerne selv bad om,« siger hun.

Derfor må borgere altså fortsat væbne sig med tålmodighed, hvis de vil tale med en medarbejder på Borgerservice i Odense Kommune.

»Man kan sige, at det historisk set er helt ekstraordinært, at der er så mange sammenfaldende opgaver. Hvis vores statsminister havde ventet til efteråret med den her afstemning, havde det ikke set helt sådan ud.«

Dog henviser Lene Djurhuus til, at det findes løsninger for borgere, der af den ene eller anden årsag står i en speciel situation.