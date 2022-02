Aldrig før har så mange vordende brudepar henvendt sig for at blive viet. På samme dag vel at mærke.

Sådan lyder meldingen fra Borgerservice i Aalborg, hvor man tirsdag skal vie rekordmange par.

Hele 47 vielser bliver det til på fem timer.

»Vi skulle have været 48, men et par måtte melde afbud på grund af corona.«

»Vi har endda sagt nej til flere og har været nødt til at oprette ventelister,« lyder det fra Dorthe Jespersgaard, kontorchef i Borgerservice i Aalborg Kommune.

Årsagen til den store interesse er dags dato – 22/02/2022, siger kontorchefen.

Også i Vesthimmerland, Brønderslev og Frederikshavn er der massiv interesse blandt brudepar for at blive viet i dag, melder P4 Nordjylland.

Dorthe Jespersgaard siger, at den hidtidige rekord lå på 40 vielser, da datoen 07/09/13 også var særdeles populær.

»Jeg ved ikke, om det kommer bag på mig, at 22/02/2022 er mere populær. Men vi har vinterferie, og så kan familien samles.«

»Og så at man kan læse datoen forfra og bagfra betyder også noget. Den er nemmere for manden at huske, siger kvinderne, ha ha.«

Vielserne i Aalborg Kommune varer fra klokken 10 til 15 og bliver udført af tre forskellige giftefogeder.