Bestyrelsen i Thisted Kommune har stemt for, at borgerne skal tage stilling til om kommunen skal skifte navn.

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har tirsdag aften stemt for at sende en digital høring ud til borgerne i kommunen i januar, så de kan stemme for eller imod at ændre navn fra Thisted Kommune til Thy Kommune.

- Thy er blevet et navn, der fylder mere og mere. Og derfor er tiden kommet til at skifte navn til Thy Kommune, siger borgmesteren i Thisted Kommune Niels Jørgen Pedersen (V) til mødet.

Ved afstemningen i bestyrelsen stemte 17 for, mens 10 stemte imod at sende forslaget i høring ved borgerne.

Størstedelen, der stemte imod, var fra Socialdemokratiet.

- Vi er faktisk enige i Socialdemokratiet om, at brandet Thy er så unikt, at vi skal passe på med at ændre navnet i kommunen, siger Ulla Vestergaard (S) på vegne af Socialdemokratiet.

Ifølge hende mener de, at der er en risiko for, at det kan gå ud over brandet Thy, hvis kommunen også kommer til at hedde Thy.

Den 27. februar vil bestyrelsen træffe den endelige afgørelse ud fra borgernes høringssvar, som de får mulighed for at svare på i januar.

Borgmester Niels Jørgen Pedersen lægger vægt på i debatten, at der er stemt for at sætte en proces i gang, men at den endelige beslutning ikke er truffet.

De fleste partier er positive over for forslaget om at sende det i høring ved borgerne.

- Det her forslag vil jeg støtte helhjertet, og jeg tror, at rigtig mange borgere vil stemme ja, siger Jens Otto Madsen (EL).

Derudover er både Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet, Nye Borgerlige, Konservative klar på at sende forslaget i høring.

Claus Nybo fra Socialdemokratiet stiller sig kritisk om, hvorvidt der vil være omkostninger ved at skifte navn.

Hertil svarer borgmesteren, at det ikke vil komme til at påvirke økonomien i kommunen.

- Vi laver ikke et yderligere budget. I vores budget vil det derfor være omkostningsneutralt, siger Niels Jørgen Pedersen.

