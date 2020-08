Dansk Industri tager rundt i landet for at høre danskernes input til den digitale fremtid, som rykker hurtigt.

Der er brug for en offentlig samtale om, hvordan Danmark skal anvende ny teknologi, som eksempelvis kunstig intelligens, og hvordan det skal påvirke danskernes hverdag.

Det mener erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI). DI tager derfor rundt i landet for at holde ti såkaldte folkehøringer, hvor den digitale fremtid skal diskuteres med alt fra folkeskoleelever til virksomheder.

Det skal munde ud i et katalog over danskernes input, som skal lande på politikernes bord på Christiansborg. Det fortæller administrerende direktør i DI Lars Sandahl Sørensen.

- Det er nødvendigt, fordi der er så stor bevægelse i så mange teknologier. Vi kan rykke Danmark videre, hvis vi forstår at bruge teknologi bedre i dag.

- Vi tror, det er vigtigt at få befolkningen med. Hvad vil vi med den nye teknologi? Den diskussion kan vi ikke vente med, siger Lars Sandahl Sørensen.

Dansk Industri begynder mandag, hvor man grundet coronavirusset møder de første skoler i et virtuelt møde for at tale om fremtidens digitale skole.

Det er skoler i Nyborg, Aalborg, Svendborg og Gentofte.

Turen går også forbi virksomheder som Danish Crown, Energinet og Deloitte. Her er emnerne blandt andet bæredygtige byer, data bag grøn omstilling, og om teknologi kan løse den globale fødevareudfordring.

Lars Sandahl Sørensen nævner eksempelvis spørgsmålet om, hvordan samfundet på en forsvarlig måde kan bruge sundhedsdata om befolkningen til at forbedre behandlingsformer i sundhedsvæsenet.

På skolerne kan man diskutere, hvilke dilemmaer, der ligger i brugen af data, fortæller han.

Befolkningens input bliver til sidst samlet i et katalog, som bliver afleveret på Christiansborg.

DI forventer, at der fra politisk side snart bliver arbejdet på en national strategi for digital omstilling af samfundet.

- Der er en indsigt på Christiansborg i, at det her ikke sker af sig selv. Der er stor lydhørhed og forståelse for, at det er nødvendigt. Men det er klart, der er også mange andre prioriteter derinde for tiden, siger Lars Sandahl Sørensen.

/ritzau/