Med to stik i armen med en coronavaccine følger mere frihed, oplyser myndighederne. Eller gør der? For hvorfor skal man så fortsat kunne fremvise en negativ test visse steder i samfundet?

65-årige Hans Jørgen R. Kølle, der bor i København, er en af de danskere, der undrer sig over reglerne.

Han blev færdigvaccineret 17. marts, men ved sin næste undersøgelse på øre-næse-hals-klinikken på Rigshospitalet, 6. april, skal han fremvise en negativ coronatest for at kunne beholde sin tid.

»Så kunne det da være lige meget, om jeg blev vaccineret? Jeg synes, det er højst besynderligt,« siger Hans Jørgen R. Kølle, der ikke har ønsket at stå frem med foto.

Synes du, det er i orden at skulle fremvise negativ corona-test, selvom man er vaccineret?

Han er desuden tilknyttet en anden afdeling på Riget, men her gælder reglerne ikke.

Søndag kom det frem, at Sundhedsstyrelsen nu dropper anbefalingen om, at færdigvaccinerede personer skal holde fysisk afstand i eget hjem, og at de igen kan kramme deres nærmeste.

Det mener Hans Jørgen R. Kølle er en ekstra grund til, at test af vaccinerede »virker tosset«.

»Enten er man vaccineret, eller også er man det ikke. Hvad foregår der? Jeg føler næsten, vi lever i et totalitært styre. Det gør mig vred,« siger han.

Lørdag 27. marts 2021 genåbnede Tivoli til sin påskesæson efter længere tids coronanedlukning. Her skal man indtil videre vise negativ coronatest, selvom man er vaccineret. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Lørdag 27. marts 2021 genåbnede Tivoli til sin påskesæson efter længere tids coronanedlukning. Her skal man indtil videre vise negativ coronatest, selvom man er vaccineret. Foto: Bax Lindhardt

I B.T.s corona-liveblog har flere læsere stillet samme spørgsmål som Hans Jørgen R. Kølle – det har dog primært handlet om, hvorfor vaccinerede skal fremvise negativ coronatest i forbindelse med besøg i forlystelsesparker eller Zoologisk Have.

Hos Tivoli, der lørdag slog dørene op for gæster for første gang efter længere tids nedlukning, har man dog kun fået enkelte henvendelser:

»Vi oplever, at folk er positive, og at de godt ved, at det er sådan, det er. Folk er forberedte og har sat sig ind i reglerne. Dem, der vil i Tivoli, har bare trængt til at opleve noget,« siger pressechef i Tivoli Torben Plank.

Nogenlunde samme svar har pressechef i Legoland Kasper Tangsig:

En covid-19-vaccination er ikke nok – som det ser ud lige nu – til at få adgang til alle dele af samfundet. Foto: Henning Bagger Vis mere En covid-19-vaccination er ikke nok – som det ser ud lige nu – til at få adgang til alle dele af samfundet. Foto: Henning Bagger

»De har været forberedt og haft testen klar. Det kan jo sagtens være, at tingene ændrer sig, og derfor opfordrer vi også til, at man holder godt øje med vores hjemmeside, hvor vi hele tiden opdaterer med de nyeste retningslinjer. Det vil da være logisk, at det ændrer sig, men indtil videre følger vi de retningslinjer, vi har fået fra myndighederne,« siger han.

Hos Zoologisk Have siger pressechef Jacob Munkholm Hoeck, at »folk grundlæggende er positive over for at lade sig teste«.

Sundhedsministeriet, der udstikker reglerne, kan endnu ikke svare på, hvornår vaccinerede danskere slipper for at lade sig coronateste. Ministeriet skriver i en mail til B.T.:

»Der er mandag 22. marts indgået en ny politisk aftale, som blandt andet omhandler coronapasset. De nærmere regler for udmøntning af den politiske aftale skal nu drøftes med de relevante sektorpartnerskaber og efterfølgende udmøntes. Indtil de nye regler er udmøntet, vil de eksisterende regler for Bornholm, zoologiske haver med videre fortsat være gældende, og det betyder, at man nogle steder vil skulle vise en negativ test, selvom man er vaccineret.«