Der er udsigt til sne henover julen, og for mange er det glædeligt nyt. For nogle giver det formentlig også flashback til flere døgn med kaos og uoverskuelighed.

I begyndelsen af december buldrede en snestorm henover Nordjylland, hvilket lammede trafik, offentlig transport og al unødvendig ophold udenfor.

Men da stormen var ovre, gik der dage, før snerydningen fik bugt med de store mængder nedbør. Til stor frustration for borgerne. Denne gang er kommunen dog velforberedt og klar.

Det siger Nils Sloth, der er afdelingsleder hos Aalborg Kommunes entreprenørenhed, til TV 2 Nord.

I trafikreguleringen ved Th. Sauers Vej og Sohngårdsholmsvej var der helt tydeligt stadig massive udfordringer med sne og is sent søndag eftermiddag.

Over for mediet understreger han, at vagtplanen – trods udfordringer grundet corona – er klar med 120 mand, ligesom en større mængde salt er på plads.

»Vi lærer af en snestorm, og det var alle parametre, der gik galt. Der kom regn, sne og slud, vores salt forsvandt, og vi fik en myldretrafik.«

Ifølge DMI er nordjyderne de første, som vil opleve sne 24. december.

Meteorolog Thomas Larsen forventer, at der falder to til tre centimeter sne i Aalborg. Temperaturerne begynder på et par plusgrader, men hen mod aften bliver det koldere og kommer under frysepunktet.

Flere steder i Aalborg var der stadig udfordringer med sne og is på vejene søndag eftermiddag. Billedet her er taget ved Peter Freuchens Vej af B.T.s reporter. Foto: Amal Guardali

Den nylige snestorm i Nordjylland ramte 1. december – men 6. december var der fortsat kaostilstand og spejlglat på vejene, hvilket fik gang i undren, diskussion og vrede på sociale medier. Hvor var kommunen?

»Det var som at køre på en hullet ost. Hele bilen hoppede op og ned og gyngede frem og tilbage. Jeg var bange for, at folk kørte ind i mig,« fortalte en borger til B.T.

I den forbindelse forklarede Nils Sloth til B.T., at særligt isen gav problemer for kommunen:

»Når først isen har sat sig fast, kører man ikke bare ud og får det fjernet. Ploven kan ikke skrabe is. Du kan ikke bare jorde den ned i isen, for så rykker vi kloakdæksler op, skader kantsten og ødelægger asfalten.«

Derudover stak han også en smule til borgerne.

»Havde alle bilister haft vinterdæk på, og havde alle busser og lastbiler kørt på ordentlige dæk, så havde vi ikke haft det samme kaos.«

»Vi skal nok hjælpe fra vintertjenestens side af, men borgerne skal også være forberedt på vejret.«