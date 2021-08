Efter tusindvis af podninger lukker testcentret ved Søauditoriet i Aarhus.

Den nyhed er faldet flere borgere for brystet. Særligt dem, der ikke ønsker at blive vaccineret, og som derfor stadig skal testes jævnligt for at have et gyldigt coronapas, er ikke glad for beslutningen.

Region Midtjylland åbnede PCR-testcentret ved Søauditoriet på Bartholins Allé i efteråret 2020. Men nu er det slut med halspodningerne i midtbyen. Det skriver Aarhus Kommune på deres Facebook-profil, som har fået en del kommentarer.



»Endnu en del af regeringens strategi for at minimere udbuddet af coronatests og dermed presse flere og flere borgere til at blive vaccineret, selvom de ikke ønsker det,« står der blandt andet skrevet i en kommentar.

Testcentret lukker, fordi færre bliver testet. Region Midtjylland skrev allerede i en pressemeddelelse i juni, at interesseren for at blive testet for covid-19 var faldet så meget, at 21 teststeder i regionen ville lukke.

»Så alle i Aarhus C skal bevæge sig ud af byen for at få en test? Ikke særligt gennemtænkt at man ikke bevarer eller giver mulighed for blot ét sted i centrum til PCR,« skriver en anden til nyheden om det lukkede testcenter.

Flere borgere gør også opmærksom på, at de flere gange er kørt forgæves til testcentret ved Søauditoriet i løbet af de sidste par dage, og at det ikke står på døren til testcentret, hvor man i givetfald så skal køre hen for at blive testet.

»Det er simpelthen for ringe, at man ikke kan få en PCR-test i Aarhus C,« stemmer en anden i. En anden borger påpeger tilmed, at det er træls for børnefamilier, der ikke har bil inde i byen.

Region Midtjylland understreger i en pressemeddelelse, at skulle smitten stige igen i Aarhus, vil man hurtigt stille det store testtilbud til rådighed igen.