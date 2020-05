Øget luftforurening, støjproblemer og mere trafik. Det er nogle af de ting, som flere borgere i Høje-Taastrup Kommune nu frygter, de skal vænne sig til, hvis den nye Ring 5-motorvej bliver til virkelighed.

Det fik flere borgere til at demonstrere ude foran Høje-Taastrup Rådhus tirsdag aften.

Det skriver Sjællandske Medier.

Demonstrationen skete tirsdag aften, da politikerne på et byrådsmøde skulle bevilge 1,2 millioner kroner til en forundersøgelse af Ring 5.

En af de borgere, der tog initiativ til demonstrationen, er Thomas Iversen, der til dagligt bor i Kraghave.

Han er medlem af en gruppe, der hedder 'Nej til Ring 5'.

Gruppen forsøger gennem flere initiativer at gøre både de ansvarlige politikere og øvrige borgerne, den kan komme til at berøre, opmærksomme på de konsekvenser, der følger med en eventuelt ny motorvej i området.

»Trafikstøj kan have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser. Vi borgere oplever det som et ondt mareridt. Mens flere Vestegnskommuner klager deres nød til politikere på Christiansborg og Vejdirektoratet om blot at få reduceret toppen af støjen fra de eksisterende motorveje, så fremstår mange politikere i Høje-Taastrup som enten arrogante eller naive, når de taler for mere motorvej tværs gennem kommunen ud fra et spinkelt håb om, at det måske kan kaste et par arbejdspladser af i det lange løb. Vi mener simpelthen ikke, det kan stå mål med de gener, en gennemgående motorvej gennem kommunen vil få for de nuværende og kommende borgere,« fortæller Thomas Iversen til Sjællandske Medier.

Thomas Iversen bor allerede 1,3 kilometer fra Holbækmotorvejen, og han fortæller, at støjen fra motorvejen gør, at han ikke kan sove med vinduet åbent, da han i så fald vil vågne klokken fem om morgen af støjen.

Han tilføjer, at han derfor frygter, at støjen nu vil blive værre med en Ring 5-motorvej, som vil ligge 300-400 meter fra hans hjem.

Nu håber Thomas Iversen, at der vil blive sat en stopper for den nye motorvej, og at der vil blive meldt noget ud fra politikernes side inden kommunalvalget næste år.

Han erkender dog, at der er et problem med trafikken i hovedstadsområdet, men han mener, at løsningen måske i stedet skal findes i bedre offentlig transport.