Kronprinsesse Marys bro har siden sin åbning for et år siden trukket flere uheldige overskrifter.

Broen, som skal spare bilister en masse tid, fik i begyndelsen kritik for, at alt for få faktisk benyttede den.

I september, hvor den åbnede, tog blot 3.000 bilister turen over betalingsbroen ved Roskilde Fjord syd for Frederikssund.

Nu er broen igen centrum for problemer i lokalområdet. Flere borgere mener, at Vejdirektoratets skilte misinformerer bilisterne.

Byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro. Broen er ca. 1, 4 km lang og er Danmarks tredje betalingsbro.

En gang tidligere har Vejdirektoratet ændret et skilt i en rundkørsel, men endnu et skilt ved en genvej får nu også kritik, skriver TV2 Lorry.

Indtil for nylig viste skiltet nemlig den korteste vej til Frederikssund gennem Tørslevvej. Nu viser et nyt skilt en længere vej, som går over betalingsbroen i stedet for over den gamle, gratis bro.

»Det er ren chikane,« lyder det fra Susanne Bartholin, som er en af flere frontpersoner i borgergruppen 'Broafgift? Nej tak!'.

Hun påpeger, at ikke nok med at turen bliver længere, så koster den også penge, hvilket det nye skilt ikke informere om.

Borgergruppens kritik får også politisk opbakning fra byrådsmedlemmet Kenneth Jensen (S), der er modstander af betalingsbroen. Han mener, at det er 'frækt' at lede uanende bilister over en betalingsbro.

Projektleder i Vejdirektoratet, Christian Tolderlund, mener dog ikke, at skiltningen er misvisende.

»Vi ønsker at henvise bilisterne til den primære vej, som i dette tilfælde går over den nye bro. Vi vil helst have, at folk følger de store veje og helst undgår at køre gennem en by, hvis de ikke har noget ærinde der,« siger Christian Tolderlund til TV 2 Lorry.

Han påpeger også, at bilisterne bliver advaret om, at de er på vej mod en betalingsbro på vejen dertil. Bilister kan derfor nå at køre fra, hvis de ikke ønsker at betale for den rute.