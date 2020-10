Der er ikke længere behov for en lægehenvisning, hvis man har milde symptomer på corona og gerne vil testes.

Nu er der ikke længere behov for at skulle omkring lægen, hvis man har milde symptomer på coronavirus og gerne vil have lavet en test.

Fremover kan borgere med milde symptomer således selv booke en coronatest på coronaprøver.dk uden en henvisning fra lægen.

Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Beslutningen er taget i samarbejde mellem regeringen og Danske Regioner, der står for at foretage de mange coronatest rundt om i landet.

Ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke (S) skal tiltaget være med til at lette presset på de alment praktiserende læger og hospitalernes børneafdelinger, der får mange henvendelser fra borgere, som har milde symptomer på coronavirus.

- På den måde sikrer vi samtidig adgangen for sårbare borgere, der har brug for at komme i kontakt med deres egen læge, og børn der er meget syge og har brug for specialiseret behandling.

- Samtidig gør vi testsystemet robust til at håndtere en vintersæson, hvor flere vil få symptomer, der kan minde om covid-19, siger Magnus Heunicke.

Ifølge formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), vil man gerne gøre det nemmere for borgere med milde symptomer at booke en test og dermed nemt og hurtigt få en afklaring af, om man er smittet.

- Så fra i dag kan de, der har lette symptomer, selv booke tid - uden at skulle ringe til lægen og få en henvisning.

- Hvis man har mere alvorlige symptomer, eller hvis man af en eller anden grund har brug for at tale med eller blive set af en læge, så skal man naturligvis altid ringe til egen læge eller vagtlægen eller 1813, siger Stephanie Lose.

I pressemeddelelsen oplyses det, at alle teststederne er forberedt på at sikre afstand og god plads. Der er allerede en henstilling om at bære mundbind ved teststederne.

Hvor borgere med milde symptomer fra nu af selv kan booke en tid til test på coronaprover.dk, bemærkes det i pressemeddelelsen, at borgere, der føler sig syge og har brug for at kontakte en læge, fortsat skal gøre det.

Regeringen har en målsætning om, at 80 procent skal have adgang til test inden for 24 timer. Testsvaret skal ligeledes være klar senest dagen efter.

Både målet om hurtig test og hurtigt svar på test er i øjeblikket opfyldt ifølge Sundhedsministeriet.

/ritzau/