Det er ikke hver dag, at syv storke slår sig ned i en lille landsby, men i nat har syv storke sovet på byens tage og i et ægtepars storkerede i den lille by Vissing ved Hadsten.

»Det er da så sjovt. Det er vildt. Det er ikke hverdagskost her i Vissing,« lyder det fra Christina Fredslund til Tv2 Østjylland.

Hun og hendes mand holdt for tre år siden en stor fest med lokalt bryggede storke-øl og kage, hvor naboerne og borgmesteren kom og fejrede, at de havde fået sat en storkerede op i haven.

Baggrunden var, at der var en stork på besøg i landsbyen, og de håbede, at den ville slå sig ned i netop deres have.

»Det var et rigtig hyggeligt projekt, som alle samledes om.«

Den fløj dog videre, men i går aftes landede der så en stork i reden.

»Da jeg var ude at gå min faste morgentur i morges, sad der stadig en stork i reden - og seks på naboens tag,« siger Christina Fredslund.

Flere indbyggere har bemærket de mange storke og har taget billeder af dem, som de har lagt ind i en lokal facebook-gruppe. Og hos foreningen storkene.dk er de også begejstret.

»Det er helt fantastisk - syv flotte storke samlet på et sted. Det er lidt specielt at se. Det er ikke noget, man ser hver dag,« siger formand Jess Frederiksen til Tv2 Østjylland.

Han mener, at det er unge storke, og de skal ikke forvente at se fugleunger i reden.

»Det er grupper af unge, der ikke har meget at lave end at flyve rundt. Og der bliver slået græs lige nu, og det går de efter, fordi der kommer mange mus og mosegrise frem,« siger Jess Frederiksen.

I Enslev ved Grenaa har de lige nu besøg af et storkepar, og Jess Frederiksen forventer, at man vil se unger i deres rede i slutningen af denne uge.