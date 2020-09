I Roskilde og Oksbøl er det i disse dage noget besværligt at få sig en kop kaffe eller vaske op.

Drikkevandet er nemlig forurenet, og det betyder, at borgerne skal koge vandet i mindst to minutter, inden de drikker det eller bruger det til madlavning, opvask eller kaffebrygning.

Og sådan bliver det ved med at være nogle dage endnu.

Drikkevandet skal nemlig koges, indtil nye prøver viser, at det er rent nok.

Anbefaling til borgerne i Oksbøl Kilde: Oksbøl Vandværk To minutters kogning dræber bakterierne i vandet. Ved brug af elkedel eller gryde gives en portion vand 2 opkog med 2-5 minutters mellemrum. Ved brug af kaffe- og temaskiner opnår vandet ikke en temperatur på de nødvendige 100oC i 2 minutter.

Madlavning : Vandet må ikke bruges til skylning af salater eller andre rå grønsager. Brug i stedet afkølet, kogt vand. Vandet fra hanen kan godt bruges til kogning af kartofler, spaghetti el. lignende, da bakterierne dør efter kort tids kogning.

Opvask : Undgå at bruge opvaskemaskinen i hjemmet, så længe vandet er forurenet. Vask i stedet op i kogt vand.

Personlig hygiejne : Med den hidtidige målte grad af forurening kan vandet godt bruges til brusebad og karbad. Vær dog opmærksom på, at børn ikke må drikke vand under badning. Vask hænder, som du plejer – før madlavning skal hænderne skylles i afkølet, kogt vand. Brug afkølet, kogt vand til tandbørstning og til rengøring af tandproteser.

Tøjvask/vask: Du må godt bruge vandet til tøjvask og til rengøring.

Det oplyser kommunikationsafdelingen i Roskilde Kommune til B.T.

»Først fredag får vi endelig svar på prøverne. Indtil da skal vandes stadig koges,« oplyser pressevagten.

Tirsdag advarede både Roskilde Kommune og Oksbøl Vandværk mod, at der var fundet for høje bakterieværdier i drikkevandet.

»Jeg vil opfordre alle til at tage anbefalingen om at koge vandet alvorligt – og at bringe beskeden videre til naboer og andre. Vi arbejder selvfølgelig sammen med FORS på at finde fejlen,« lød det fra borgmester i Roskilde Kommune, Tomas Breddam (S).

Kogeanbefalingen i Roskilde Kommune gælder: Roskilde, Darup, Kamstrup, Syd for Kamstrup, Vor Frue, Tjæreby, Øde Hastrup, Trekroner, Marbjerg, Store Hede, Himmelev, Veddelev, Store Valby, Lille Valby, Tågerup, Gundsølille, Østrupbæk, Kirkerup og Svogerslev.

I Oksbøl gør opfordringen sig gældende for de cirka 1.500 husstande, som er kunder hos vandværket.

Onsdag formiddag mødes repræsentanter fra Roskilde Kommune med politi, brandvæsen og forsyningsselskab for at drøfte situationen.

Det vides endnu ikke, hvad årsagen til forureningen er.