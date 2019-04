Tre af Anders Holch Povlsens børn er dræbt i angreb i Sri Lanka. Lokale lægger blomster ved familiens hus.

En række borgere har været forbi Bestseller-ejerens bopæl ved Aarhus for at lægge blomster.

Det gør de i sorg over, at Anders Holch Povlsen og hans hustru søndag mistede tre af deres børn i et bombeangreb i Sri Lanka.

Det skriver TV2 Østjylland.

Ved godset Constantinsborg, der ligger i Ormslev vest for Aarhus, flages der på halv, og der er blevet lagt mellem 20 og 40 buketter. En af dem fra Lene Krone fra Åbyhøj.

- Jeg er virkelig berørt over, at sådan en tragedie har ramt en ung familie. Jeg synes, det er så forfærdeligt. At miste sit barn må være det værste, der kan overgå en, så derfor er jeg kommet, siger hun til TV2 Østjylland.

/ritzau/