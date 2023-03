Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Vi arbejder på højtryk for at få en stabil drift op at køre igen.«

I går aftes kunne flere borgere ikke tilgå e-Boks på grund af tekniske problemer.

Og nu, mere end 17 timer efter, er der stadig problemer.

På tjenestens hjemmeside står der, at e-Boks' underleverandør i øjeblikket oplever tekniske problemer, der kan medføre, at man ikke kan logge på.

Noget, underleverandøren KMD bekræfter over for B.T.

»Vi oplever fortsat tekniske problemer. Det giver desværre – som mange har oplevet – ustabil drift på flere af de systemer, som vi understøtter. Vi ved, at det er til gene for rigtig mange, der bruger vores systemer, da man vil opleve, at man ikke vil kunne få adgang,« skriver KMD's pressechef Kristoffer Østergaard Kristensen

Ifølge KMD er det en komponentfejl, der ligger til grund for problemet.

»Undersøgelserne fortsætter, og de peger på en netværks hardware komponentfejl. Fejlen betyder, at mange KMD-løsninger er utilgængelige for brugerne. Vi beklager fejlen, og vi er i tæt dialog med de berørte kunder om dette for at mindske påvirkningen mest muligt.«

Selvom problemet opstod i går aftes, så kan KMD på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvornår problemet forventes løst.

»Det vil tage tid at få alle systemerne tilbage i normal drift. Vi kan endnu ikke sige, hvornår problemet er løst. Det er blevet undersøgt – og overvåges konstant – om dette kunne være et cyberangreb og intet peger i retning af det ifølge vores undersøgelse og systemovervågning.«

e-Boks skriver på deres hjemmeside, at man kan få vist sin post fra det offentlige på Borger.dk og Virk.dk.